Cumplir con los trámites de las autoridades migratorias es una de las obligaciones más importantes para quienes atraviesan un proceso de inmigración en Estados Unidos.

Sin embargo, muchas personas desconocen qué sucede si deciden no presentarse a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o ignoran un requerimiento oficial.

Faltar a una cita o incumplir las condiciones impuestas por las autoridades puede complicar el caso migratorio e incluso aumentar el riesgo de ser detenido en el futuro.

¿Qué pasa si un inmigrante no se presenta a una cita con el ICE?

Las personas que tienen una cita programada con el ICE o participan en el Programa de Supervisión Intensiva (ISAP) deben seguir las condiciones establecidas por las autoridades como parte de su proceso migratorio.

Según la guía elaborada por el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), no asistir a una cita puede ser considerado una violación de las condiciones de liberación, lo que incrementa el riesgo de detención si la persona vuelve a tener contacto con las autoridades migratorias.

Al mismo tiempo, si posteriormente es detenida, la ausencia previa también puede dificultar una futura liberación.

¿Ignorar al ICE significa una deportación automática?

No necesariamente. La falta a una cita o el incumplimiento de determinadas obligaciones no implica por sí solo una deportación inmediata , ya que cada expediente migratorio se analiza de forma individual.

Sin embargo, ignorar las instrucciones del ICE puede afectar negativamente el desarrollo del caso, especialmente si la persona intenta obtener un beneficio migratorio o continuar con un proceso pendiente ante las autoridades.

¿Quiénes tienen mayor riesgo a ser detenidos durante una cita con el ICE?

La organización también explica que, durante 2025 y 2026, aumentaron las detenciones realizadas durante algunas citas con el ICE.

Entre los perfiles que podrían enfrentar un mayor riesgo se encuentran:

Personas con una orden de deportación vigente .

Inmigrantes con determinados antecedentes penales.

Quienes hayan incumplido previamente las condiciones de su liberación.

Personas sin un caso migratorio activo ni solicitudes de alivio migratorio pendientes.

No obstante, los especialistas aclaran que cada situación es diferente y que incluso quienes no pertenecen a estos grupos pueden ser detenidos, dependiendo de las circunstancias particulares del caso.