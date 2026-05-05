En los últimos meses, la vigilancia digital y biométrica se convirtió en el eje de una estrategia mucho más amplia, donde los datos personales, la tecnología y el análisis en tiempo real pasan a ocupar un rol central. Detrás de este cambio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) avanza con herramientas que permiten rastrear movimientos, verificar identidades y reconstruir perfiles sin necesidad de presencia física constante. El nuevo esquema combina tecnología de reconocimiento facial, bases de datos comerciales y registros públicos para ubicar a personas bajo control migratorio. Según distintos reportes, los agentes pueden acceder a información recolectada por cámaras en patrullas, puentes o incluso estacionamientos privados. A esto se suma el uso de sistemas biométricos que incluyen huellas digitales y validación facial, integrados en aplicaciones oficiales. Un ejemplo es el programa de monitoreo remoto que exige a los usuarios enviar fotos para confirmar su identidad mediante algoritmos. El alcance es masivo: estas herramientas permiten supervisar a cientos de miles de personas al mismo tiempo, reemplazando en algunos casos métodos tradicionales como los dispositivos electrónicos de seguimiento. El monitoreo no se limita al espacio físico. Las autoridades también analizan la actividad digital para obtener información clave sobre los migrantes. Las investigaciones incluyen: Este enfoque permite reconstruir relaciones familiares, laborales o patrones de comportamiento, incluso sin interacción directa con los agentes. Además, empresas tecnológicas privadas juegan un papel clave al proporcionar herramientas de análisis de datos y extracción de información, lo que amplía aún más la capacidad de vigilancia estatal. El nivel de acceso a la información es uno de los puntos que más preocupa a expertos y organizaciones. En muchos casos, los sistemas integran múltiples fuentes para ubicar a una persona con precisión. Entre los datos que pueden utilizarse se encuentran: