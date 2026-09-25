La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos publicó en su página oficial un reporte que expone el “despilfarro” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ampliar su capacidad de detención.

La agencia federal denuncia que ICE no analizó ni planificó estos cambios antes de invertir el dinero y gastó más de 20 millones de dólares en costos que ya no se pueden recuperar.

¿En qué gasto ICE tanta cantidad de dinero, de acuerdo a la investigación de la GAO?

La GAO concluyó en que el ICE destinó millones de dólares a seis iniciativas que tenían el objetivo de ampliar la capacidad de detención desde enero de 2025, pero lo hizo sin contar con un plan estratégico integral que definiera necesidades, objetivos y costos a largo plazo. De acuerdo a lo reportado por GAO, se gastó:

US$ 1.070 millones en 11 almacenes que remodelarían para ser centros de detención que aún no fueron utilizados.

US$ 2,85 millones para instalar carpas con capacidad para 5.000 personas en la base de Guantánamo que finalmente no cumplían con los estándares requeridos y fueron retiradas sin haber alojado a ningún detenido.

US$ 1.500 millones en dos instalaciones de detención que pertenecían a contratistas privados.

En Florida, DHS acordó financiar instalaciones mediante un subsidio de FEMA que contemplaba un costo de US$ 249 diarios por detenido, frente a los aproximadamente US$ 92 por día que GAO identificó como la tarifa habitual de ICE.

Además, se estima que ICE ya desembolsó más de US$ 20 millones en gastos no recuperables relacionados a esos inmuebles como:

Evaluaciones de zonificación.

Seguros de título.

Servicios públicos.

Seguridad.

La GAO concluyó en que el ICE destinó millones de dólares a seis iniciativas que tenían el objetivo de ampliar la capacidad de detención desde enero de 2025, pero lo hizo sin contar con un plan estratégico integral que definiera necesidades, objetivos y costos a largo plazo. MARTINA BIRNBAUM

¿Cuál fue el argumento para gastar millones de dólares en infraestructura que no usaría?

Las inversiones surgieron en el marco de la política de expansión de la capacidad de detención iniciada después de una orden ejecutiva de enero de 2025.

A través de esta medida se autorizó al DHS a utilizar los recursos disponibles para detener a personas por infracciones migratorias en la medida permitida por la ley.

Posteriormente, el Congreso asignó a ICE US$ 45.000 millones para aumentar su capacidad de detención hasta el año fiscal 2029.

El problema, de acuerdo a la investigación de la GAO, es que ICE avanzó con varias iniciativas sin realizar un análisis o planificación necesarios.

¿Qué sucederá con los almacenes que adquirió ICE y no usó?

De los 11 almacenes que adquirió ICE por US$ 1.070 millones, ICE planea vender siete. Estas propiedades costaron en conjunto US$ 707 millones, y GAO aclara que para evitar pérdidas adicionales se deben vender al precio equivalente de compra.

En cuanto a los cuatro almacenes restantes, aunque estos proyectos también generaron costos ya que aún existen US$ 426 millones previstos para remodelaciones en instalaciones de Arizona y Maryland cuyos trabajos se encuentran paralizados por disputas judiciales.

De los 11 almacenes que adquirió ICE por US$ 1.070 millones, ICE planea vender siete. Estas propiedades costaron en conjunto US$ 707 millones, y GAO aclara que para evitar pérdidas adicionales se deben vender al precio equivalente de compra. Fuente: The Washington Post Al Drago

¿Qué impulsó a la GAO a realizar esta investigación y cuál es la recomendación para ICE?

La investigación se realizó a pedido de legisladores del Congreso para examinar la expansión de las operaciones y la capacidad de detención de ICE desde enero de 2025. GAO analizó la documentación de la agencia, información sobre costos y visitó ocho instalaciones en Texas y Florida donde se estaban desarrollando nuevas iniciativas.

GAO apunta a que el presupuesto aumentó consideradamente: ICE pasó de contar con alrededor de US$ 3.800 millones para instalaciones de detención en el año fiscal 2025 a recibir US$ 45.000 millones adicionales disponibles hasta 2029 para incrementar esa capacidad.

La agencia federal recomendó a ICE que elabore un plan estratégico integral para toda su expansión, con objetivos definidos, actividades concretas y una estimación de los recursos necesarios.

El DHS, por su parte, aceptó la recomendación y aseguró que desarrollará ese plan. ICE, por su parte, informó que planea finalizar el 31 de agosto de 2027.