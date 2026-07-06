La decisión judicial podría beneficiar a miles de inmigrantes que permanecen bajo custodia del ICE mientras se resuelven sus procesos migratorios.

Una decisión de la Justicia representa un importante alivio para miles de inmigrantes que permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un tribunal federal determinó que la agencia no podrá mantener detenidas indefinidamente a determinadas personas sin brindarles la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza.

El fallo limita una práctica que había permitido al ICE mantener a algunos inmigrantes detenidos durante largos períodos mientras avanzaban sus procesos migratorios.

La resolución podría modificar la situación de miles de extranjeros que permanecen privados de su libertad en distintos centros de detención de Estados Unidos.

¿Qué cambia para los inmigrantes detenidos por el ICE?

La decisión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que concluyó que el Gobierno estadounidense no podrá mantener detenidos durante más de 90 días a determinados inmigrantes sin ofrecerles una audiencia de fianza.

Según el fallo, cuando ese plazo se supera, las autoridades deberán justificar ante un juez por qué la persona debe continuar detenida mientras avanza su procedimiento migratorio.

La resolución representa un cambio significativo para quienes enfrentan procesos de deportación y permanecen bajo custodia durante meses sin conocer cuándo recuperarán su libertad.

¿Quiénes podrán beneficiarse con este fallo judicial?

La medida alcanza principalmente a inmigrantes detenidos por el ICE cuyo proceso de expulsión del país no pudo concretarse dentro del plazo previsto por la legislación.

En estos casos, las autoridades migratorias deberán permitir que un juez de inmigración evalúe si corresponde otorgar la libertad bajo fianza, teniendo en cuenta factores como el riesgo de fuga, antecedentes penales y el posible peligro para la comunidad.

No significa que todos los inmigrantes serán liberados automáticamente, sino que tendrán derecho a una revisión judicial de su situación.

¿El fallo aplica para todos los inmigrantes en Estados Unidos?

No. La decisión no elimina las facultades del ICE para detener a personas sujetas a procedimientos migratorios ni suspende las deportaciones.

Su alcance está dirigido a un grupo específico de inmigrantes que permanecen detenidos durante períodos prolongados y cuya expulsión no puede ejecutarse dentro del tiempo previsto por la normativa.

De todos modos, se considera que el fallo podría tener un impacto importante en futuros litigios relacionados con la duración de las detenciones migratorias y las garantías procesales de los extranjeros en Estados Unidos.