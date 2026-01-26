Una potente tormenta invernal catalogada como de alto impacto está azotando gran parte de los Estados Unidos y se prevé que sus efectos continúen durante este fin de semana y hasta el lunes por la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido múltiples advertencias de nieve, lluvia helada, aguanieve y frío extremo en una franja que abarca desde el sur hasta el noreste del país, lo que ha llevado a las autoridades a instar a los residentes a quedarse en sus casas y evitar todo desplazamiento innecesario.

Alerta máxima en Estados Unidos por una tormenta invernal de “alto impacto”

El fenómeno se caracteriza por su extensión territorial y por la combinación de factores climáticos adversos, lo que llevó a las autoridades a catalogarlo como un evento invernal de mayor impacto. A medida que avanza, se multiplican las alertas por carreteras congeladas, interrupciones eléctricas y riesgos para la salud debido al frío extremo.

El impacto más severo se concentra en una amplia franja que va desde el centro sur hasta el noreste de Estados Unidos. En estos sectores se esperan acumulaciones significativas de nieve y capas de hielo que complican seriamente el tránsito y las actividades diarias.

Estados como Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee registran una combinación de nieve y lluvia congelante que vuelve intransitables muchas rutas. Las autoridades advirtieron que el riesgo aumenta durante la noche, cuando las temperaturas descienden con mayor intensidad.

Las autoridades advierten por una fuerte tormenta invernal. Fuente: Archivo.

Ciudades como Dallas, Oklahoma City, Memphis y Nashville ya se encuentran bajo advertencias invernales, con llamados oficiales a limitar los desplazamientos y permanecer en los hogares.

Las autoridades advierten no salir de casa

El NWS advirtió que la combinación de nieve, hielo y temperaturas extremas convierte a esta tormenta en una de las más peligrosas de la temporada. Las condiciones climáticas podrían provocar cortes de energía, caída de árboles y serias complicaciones en los servicios esenciales.

Ciudades como Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston se preparan para enfrentar nevadas intensas y frío persistente, con posibles interrupciones en el transporte público y cierres preventivos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan permanecer en los hogares, evitar viajes innecesarios y seguir las actualizaciones oficiales, ya que el evento invernal podría mantenerse activo durante los próximos días.

