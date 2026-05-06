La cotización del euro cerró a USD 0.8505 este miércoles, 6 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.56%. El Euro muestra una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.62% y en el último año acumula -0.47%. La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 5.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.91%. La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva al confirmar que el dato de -1 es positivo. En los días anteriores, el Euro había mostrado señales de recuperación, lo que ha incrementado la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante considerar que los cambios en la cotización pueden ser influenciados por factores externos, como decisiones políticas y económicas que pueden afectar esta tendencia en el futuro. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.