Al cierre de mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.28. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.12%. En la última semana, el peso dominicano subió 0.47%, pero en el último año bajó -2.24%, mostrando un repunte reciente pese a una caída anual. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 3.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.07%. Hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto significa que, en comparación con los días pasados, la moneda ha fortalecido su posición en el mercado. En los días anteriores, el comportamiento del Peso dominicano había sido variable, lo que hacía que la estabilidad fuera incierta. Sin embargo, el aumento registrado hoy sugiere un impulso favorable en la economía. Este aumento en la cotización refleja un posible fortalecimiento de la economía nacional o una mayor confianza en el mercado local. Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.