Tras la gran tormenta invernal que tuvo lugar el fin de semana en Estados Unidos, se espera que el patrón de frío en el noreste y medio oeste mantenga en la semana sus temperaturas bajo cero, logrando superar incluso la media histórica para enero.

En determinados sectores, la nieve acumulada a causa de este temporal alcanza los 76 cm, por lo que habrá personal especializado trabajando en las carreteras afectadas durante las próximas horas para liberar el paso.

Aunque la tormenta llegará a su fin hoy al alcanzar Nueva Inglaterra, aún se mantienen las alertas por nuevas rondas de nieve, precipitaciones y bajas temperaturas.

Temperaturas récord: se alcanzarán cifras nunca antes vistas en esta época del año

De acuerdo con lo especificado por expertos de AccuWeather, durante los próximos días las temperaturas se mantendrán entre 8°C y 17°C por debajo del promedio registrado para fines de enero.

En Nueva York se pronostican temperaturas bajo cero durante más de 7 días, hasta inicios de la próxima semana, manteniendo las alertas por lo perjudiciales que pueden resultar para la salud, particularmente para quienes se encuentran a la intemperie.

Las temperaturas bajo cero persistirán durante esta semana. Fuente: archivo.

Nueva ronda de tormentas: qué esperar para los próximos días

Según lo indican los especialistas, a partir del martes en adelante pueden esperarse

Nevadas débiles

Nieve por efecto lago

Precipitaciones débiles

Además de la nieve y el frío extremo, se prevén vientos con ráfagas que podrán levantar y desplazar la nieve seca, complicando la visibilidad y el tránsito

Sin embargo, este tipo de tormenta será mucho más leve que las que tuvieron lugar a fines de 2025 y principios de 2026.

Información importante para el fin de semana

Los meteorólogos reportaron estar vigilando de cerca la posibilidad de que una tormenta con hielo y nieve se extienda por la costa atlántica este fin de semana, aunque se tendrá mayor precisión más cercanos a la fecha.