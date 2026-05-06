Mezclar azúcar, romero y canela dentro de un frasco es una combinación cada vez más popular por quienes prefieren las alternativas naturales para perfumar su hogar de forma práctica y económica. Esta combinación aprovecha el intenso aroma especiado de la canela y el romero y las propiedades del azúcar para absorber y conservar los aromas, lo que permite que la mezcla mantenga su fragancia por más tiempo. Colocar estos tres ingredientes en un frasco es un truco sencillo de implementar para perfumar los diferentes ambientes de manera casera. Cuando el romero y la canela se colocan en un recipiente con azúcar, el olor puede liberarse lentamente y perfumar espacios como la cocina o el comedor. En ese sentido, puede utilizarse, por ejemplo, para colocar el frasco abierto o pequeñas porciones de la mezcla en bolsitas dentro de cajones o muebles para mantener el buen aroma. El procedimiento es simple y solo requiere pocos ingredientes, que son Luego se puede abrir el frasco para aromatizar el ambiente que más se desee.