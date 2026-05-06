El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3706.96 este miércoles, 6 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.56% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 1.42%, pero en el último año acumula una caída de 7.88%, lo que refleja un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, de 13.62%, es menor que la volatilidad anual de 13.86%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 que es positivo. Esto sugiere que la moneda ha estado fortaleciendo su valor frente a otras divisas en los últimos días. A pesar de esta tendencia alcista, es importante observar factores económicos que puedan influir en su estabilidad a futuro. La fortaleza del peso podría verse afectada por cambios en las políticas monetarias o condiciones globales. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.