El truco casero de mezclar romero y azúcar empezó a circular con fuerza en redes sociales y portales de estilo de vida por una razón simple: combina dos ingredientes comunes que, juntos, ofrecen soluciones prácticas dentro del hogar sin recurrir a productos industriales. Lo que parece una mezcla improvisada, en realidad tiene fundamentos vinculados a sus propiedades naturales. Lejos de ser una moda pasajera, esta preparación se posiciona como una alternativa económica para eliminar olores, limpiar y aromatizar espacios, aprovechando tanto el poder absorbente del azúcar como el aroma intenso del romero, una planta reconocida por sus compuestos antioxidantes y propiedades antibacterianas . La clave está en la combinación de funciones. El azúcar actúa como un captador de humedad y partículas que generan malos olores, mientras que el romero aporta un perfume herbal persistente que mejora el ambiente. Este equilibrio convierte a la mezcla en un recurso versátil que puede aplicarse en distintos rincones del hogar sin esfuerzo. Entre sus usos más comunes se destacan: Además, su preparación es simple y accesible, lo que explica por qué se volvió tendencia en tantos hogares . Más allá del hogar, la combinación también tiene aplicaciones que van desde lo estético hasta lo gastronómico. Por ejemplo, puede utilizarse como exfoliante natural, ya que el azúcar elimina células muertas mientras el romero aporta un efecto estimulante sobre la piel . En la cocina, incluso, algunos la incorporan para dar un toque aromático a infusiones o recetas, aprovechando el contraste entre lo dulce y lo herbal. También existe un uso más simbólico: en ciertas tradiciones, esta mezcla se vincula con rituales para “limpiar energías” o atraer prosperidad, aunque esto responde a creencias culturales más que a evidencia científica .