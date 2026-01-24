En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de equipamiento de defensa antimisiles de última tecnología a un país de Medio Oriente por un valor estimado de u$s 800 millones, según una notificación oficial enviada al Congreso. La operación contempla el sostenimiento y soporte técnico del sistema PATRIOT, uno de los pilares de la arquitectura antimisiles estadounidense.
La decisión, avalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, apunta a reforzar la capacidad defensiva de Kuwait, considerado un aliado clave fuera de la OTAN, y se enmarca en los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Washington para la región.
¿Qué incluye la venta de equipamiento de defensa antimisiles de última tecnología?
La operación corresponde a un programa de sostenimiento y soporte técnico del sistema PATRIOT, aprobado bajo el esquema de Ventas Militares al Extranjero y certificado por la Defense Security Cooperation Agency. El monto máximo estimado es de u$s 800 millones, aunque el valor final dependerá de los requerimientos y contratos definitivos.
Componentes y servicios incluidos
- Repuestos y piezas de reparación
- Almacenamiento, envejecimiento y confiabilidad de stock
- Soporte para el sistema PATRIOT PAC-3
- Entrenamiento de personal y documentación técnica
- Apoyo de ingeniería, logística y transporte por parte del gobierno y contratistas de EE.UU.
¿Por qué esta venta es clave y qué impacto tendrá en la región?
Según el Gobierno estadounidense, la venta mejorará la capacidad de Kuwait para enfrentar amenazas actuales y futuras, manteniendo altos niveles de alistamiento operativo y avanzando en la modernización de sus fuerzas armadas. Las autoridades indicaron que el país podrá integrar sin dificultades los equipos y servicios adquiridos.
El acuerdo no altera el equilibrio militar básico en Medio Oriente ni afecta la capacidad defensiva de Estados Unidos. La implementación requerirá el despliegue temporal de personal técnico, mientras que los principales contratistas serán RTX Corporation, Lockheed Martin, Leidos y KBR.