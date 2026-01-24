El Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de equipamiento de defensa antimisiles de última tecnología a un país de Medio Oriente por un valor estimado de u$s 800 millones, según una notificación oficial enviada al Congreso. La operación contempla el sostenimiento y soporte técnico del sistema PATRIOT, uno de los pilares de la arquitectura antimisiles estadounidense.

La decisión, avalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, apunta a reforzar la capacidad defensiva de Kuwait, considerado un aliado clave fuera de la OTAN , y se enmarca en los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Washington para la región.

¿Qué incluye la venta de equipamiento de defensa antimisiles de última tecnología?

La operación corresponde a un programa de sostenimiento y soporte técnico del sistema PATRIOT, aprobado bajo el esquema de Ventas Militares al Extranjero y certificado por la Defense Security Cooperation Agency. El monto máximo estimado es de u$s 800 millones, aunque el valor final dependerá de los requerimientos y contratos definitivos.

Componentes y servicios incluidos

Repuestos y piezas de reparación

Almacenamiento, envejecimiento y confiabilidad de stock

Soporte para el sistema PATRIOT PAC-3

Entrenamiento de personal y documentación técnica

Apoyo de ingeniería, logística y transporte por parte del gobierno y contratistas de EE.UU.

El monto máximo estimado es de u$s 800 millones, aunque el valor final dependerá de los requerimientos y contratos definitivos.

¿Por qué esta venta es clave y qué impacto tendrá en la región?

Según el Gobierno estadounidense, la venta mejorará la capacidad de Kuwait para enfrentar amenazas actuales y futuras, manteniendo altos niveles de alistamiento operativo y avanzando en la modernización de sus fuerzas armadas. Las autoridades indicaron que el país podrá integrar sin dificultades los equipos y servicios adquiridos.