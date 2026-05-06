En la antesala del segundo fin de semana de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a todos los habitantes de la República Mexicana ante el avance de una serie de tormentas que provocarán intensas precipitaciones en distintos estados del país. Las advertencias que emitió el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima llegan acompañadas de un aviso general sobre el total de agua que se acumulará durante las próximas 48 horas. Ante la posibilidad de que se registre un diluvio “sin final”, el SMN mantiene la alerta vigente para distintas entidades federativas del país. En el período de pronóstico, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país asociada con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos, así como rachas fuertes de viento en dicha región. Durante el miércoles, prevalecerá ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el territorio mexicano, manteniéndose la onda de calor en Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (este, centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y suroeste), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, entre otros. A partir del miércoles, se espera que una línea seca sobre el noreste del territorio nacional ocasione lluvias con chubascos, además de rachas muy fuertes de viento en la mencionada región; con posible formación de torbellinos el miércoles en Coahuila. El “diluvio sin final” llegará durante el jueves y viernes, debido al avance de un nuevo frente frío que ingresará por la frontera norte de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste y oriente del país, y propiciará lluvias fuertes a puntuales intensas, así como rachas muy fuertes de viento en dichas regiones. El aviso que difundió el SMN para toda la población mexicana alerta sobre la posibilidad de que se registre durante las próximas 48 horas un acumulado de 300 mm de agua. Concretamente, se espera que los estados afectados por las intensas lluvias durante el jueves 7 y viernes 8 de mayo sean los siguientes: