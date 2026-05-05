Walmart eliminó la mayoría de las cajas de autoservicio en su tienda de South Philadelphia y confirmó que remodelará más de 650 locales en todo el país durante 2026. El cambio responde a una revisión de los hábitos de compra en esa ubicación y busca mejorar la experiencia en el proceso de pago con más atención personalizada. Un portavoz de la compañía explicó que la decisión fue tomada tras analizar los patrones de compra locales y el feedback de clientes y empleados. Solo se mantienen en funcionamiento algunas cajas de autoservicio reservadas para los conductores de Spark, el servicio de entrega a domicilio de Walmart. La cadena sostuvo que el objetivo del cambio es “mejorar la experiencia de pago y permitir que los empleados brinden un servicio más personalizado”. Walmart no es la única retailer que avanza en esta dirección: Dollar General, Target y Five Below también han reducido o limitado el uso de cajas de autoservicio en los últimos años. Entre los factores que impulsaron este giro figura el problema del robo en tiendas, aunque Walmart aclaró que los gerentes también están evaluando distintas formas de optimizar los tiempos en caja. Algunos experimentos ya implementados incluyen cajas exclusivas para miembros de Walmart+ y límites de artículos para acceder al autoservicio — en ciertos locales, ese tope es de 15 productos. La remodelación anunciada abarca más de 650 Supercenters y Neighborhood Markets en Estados Unidos. En Pennsylvania, la compañía confirmó la modernización de 32 tiendas este año, cuatro de ellas en la región de Philadelphia — en los condados de Montgomery y Berks.