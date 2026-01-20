Desde fines de diciembre y en línea con la norma “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos”, todas las personas no ciudadanas deben atravesar un control de seguridad basado en datos biométricos para ingresar o salir del país.

Este proceso, que es efectuado por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y en el que se utilizan cámaras con tecnología especial, desde fin de 2025 se aplica de manera general para todos los no estadounidenses, dado que se eliminaron las excepciones que antes existían por ejemplo para funcionarios o ciudadanos canadienses.

Cómo es el proceso con cámaras especiales que lleva a cabo Estados Unidos

De acuerdo con lo especificado por CBP, la tecnología utilizada consta de una comparación biométrica facial, es decir, se contrastan en vivo los rasgos faciales de la persona con la foto de los documentos de viaje que utilizó para verificar su identidad.

La medida se aplicará en todos los puertos de entrada a Estados Unidos. Fuente: archivo.

El proceso se realiza en tres pasos clave

Al llegar a cualquier puerto de entrada o salida -independientemente de la vía del viaje- es necesario acercarse a una cámara conectada a tecnología de comparación biométrica facial con conexión cifrada.

La cámara analiza los rasgos faciales e identifica a la persona basándose en sus documentos de viaje

Cuando el proceso finaliza, se indica a la persona que ingrese o salga del país o que se dirija a una inspección adicional.

“Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas”, señalan las autoridades.

Información esencial que todos deben conocer sobre este proceso de Estados Unidos

Aunque los ciudadanos estadounidenses pueden formar parte del programa, las autoridades especifican que su participación es opcional. De involucrarse, sus fotografías serán descartadas en un plazo de 12 horas.