La Policía Estatal de Michigan expone en su sitio web oficial las normativas rigurosas que deben observar todos los conductores al transitar por la vía pública.

“De acuerdo con la legislación vigente, un conductor no puede sostener ni sujetar un teléfono u otro dispositivo con ninguna parte de sus manos, brazos o hombros”, afirman las autoridades.

Esta regulación es aplicable incluso cuando el conductor se encuentra esperando en un semáforo con el teléfono en manos libres. El uso del celular está permitido únicamente para un toque inicial.

Nueva norma para conductores: multas por el uso inadecuado del celular, incluso en manos libres

“No está permitido sostener ni utilizar manualmente un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico móvil en ningún momento mientras se conduce un vehículo. Esto abarca situaciones en las que se está detenido en un semáforo o en el tráfico, pero no cuando se está legalmente aparcado ”, se establece.

La función manos libres -implementada a través de Bluetooth u otros sistemas integrados en el vehículo- puede utilizarse sin problemas. Sin embargo, se impondrán sanciones a cualquier conductor que haga uso activo de su celular con más de un toque, incluso si el vehículo se encuentra detenido en un semáforo.

Multas por incumplimiento de la normativa para conductores: ¿cuánto se pagará?

Según la legislación estatal, el uso o la manipulación de un dispositivo móvil durante la conducción constituye una infracción primaria. En caso de ser detectada por primera vez, se impondrá una multa de USD 100 y/o 16 horas de servicio comunitario.

Si se registran dos infracciones adicionales, la sanción ascenderá a USD 250 y/o 24 horas de servicio comunitario. En el supuesto de que se produzcan tres infracciones en un período inferior a tres años, será imperativo completar un curso de mejora de conducción.

Es fundamental tener en cuenta que “en caso de un accidente de tráfico, si el conductor responsable estaba manipulando un dispositivo móvil mientras conducía, la multa civil se duplicará”, advierten las autoridades.