Al cierre de mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.631. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.11%. La cotización del Quetzal guatemalteco evolucionó al alza: en la última semana subió 2.13% y en el último año registra una variación de 1.68%. La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 23.52%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 19.62%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Hoy, la moneda se ha apreciado en comparación con los días anteriores, marcando así dos días consecutivos de esta tendencia al alza. Este aumento sugiere un fortalecimiento del Quetzal, lo cual puede ser indicativo de una mejoría en la economía local o un aumento en la demanda de la moneda. Sin embargo, es importante seguir observando los factores que podrían influenciar esta tendencia en el futuro. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.