La "tormenta del siglo" avanza a toda velocidad: cuáles son las zonas en alerta roja por lluvia helada y avalanchas

Estados Unidos se encuentra bajo la amenaza de una fuerte tormenta invernal. Según informó el National Weather Service (NWS), el foco de las alertas se concentra en el sur y el sureste, así como en franjas del este donde las temperaturas se acercan al punto de congelación. Este contexto, lluvia, aguanieve y tormentas de hielo afectarán a sectores extensos de Texas, Louisiana, Mississippi y Tennessee.

Zonas en alerta por lluvia helada o tormenta

Sur, sureste y valle del Mississippi: lluvia helada y aguanieve

En el sur y sureste de Estados Unidos, especialmente desde norte de Texas hasta Mississippi y Alabama, el National Weather Service ha emitido avisos por precipitación mixta que incluye lluvia helada y aguanieve a lo largo de la jornada. Estas precipitaciones líquidas combinadas con temperaturas bajo cero representan un riesgo importante para las carreteras, infraestructura eléctrica y movilidad urbana.



Las autoridades climáticas alertaron que acumulaciones de hielo en superficies y cables eléctricos pueden causar cortes de energía prolongados y caída de ramas de árboles, situación que ya ha llevado a autoridades locales a preparar recursos de emergencia. El impacto de esta lluvia helada es más serio que una lluvia convencional, porque el agua puede congelarse al contacto con el suelo y el asfalto.

Centro y este: nieve dominante con lluvia en puntos de transición

En las regiones centrales y en el este del país, el clima sigue siendo mayormente invernal, con acumulaciones de nieve pesada y hielo que representan el principal tipo de precipitación para hoy. Ciudades como Washington D.C., Nueva York y Boston enfrentan advertencias de tormenta invernal que incluyen nieve, aguanieve y posibles lluvias heladas en zonas donde las temperaturas fluctúan alrededor del punto de congelación.

Aunque la lluvia convencional en forma de aguaceros fuertes no domina el mapa meteorológico del día, ciertos tramos del este y sur de Nueva Inglaterra pueden experimentar mezcla de lluvia y nieve ligera, lo que complica las condiciones en sectores urbanos y rutas principales de transporte.

Pronóstico extendido y alertas oficiales

Las autoridades anticipan que el sistema invernal continuará expandiéndose hacia el norte y este durante el fin de semana, con lluvia helada, aguanieve y nieve intensas previstas desde los estados del Golfo hasta Nueva Inglaterra. El avance de esta tormenta afectará tanto a zonas con lluvias mixtas como a áreas bajo condiciones puramente invernales, lo que sugiere un patrón de clima severo sin precedentes para esta época del año.



El National Weather Service recomienda a la población en las regiones con alertas seguir los boletines actualizados, planificar desplazamientos con antelación e identificar rutas alternativas seguras, especialmente donde la mezcla de agua y hielo puede crear superficies muy resbaladizas y riesgos adicionales para el tránsito y la infraestructura.