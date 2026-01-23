En esta noticia
Llega la tormenta más violenta del año a Estados Unidos, con un frente invernal que dejará hielo peligroso, nieve y frío extremo durante el fin de semana. Más de 160 millones de personas están bajo alertas por el impacto en el sur, el medio oeste y el noreste, con riesgo de viajes imposibles y cortes de energía.
El sistema avanzará desde el sur el viernes y se intensificará el sábado con acumulaciones de hielo de hasta 1,2 cm, además de nevadas y temperaturas bajo cero. Varias jurisdicciones declararon emergencias y pidieron reducir traslados ante el potencial de interrupciones en rutas, escuelas y servicios básicos.
¿Qué ciudades están en alerta por la tormenta más violenta del año?
Los pronósticos señalan un corredor amplio con impacto fuerte por hielo y nieve. A continuación, las 17 ciudades mencionadas en las alertas y reportes meteorológicos como zonas con riesgo elevado este fin de semana:
Ciudades bajo alerta
- Dallas
- Little Rock
- Wichita
- Oklahoma City
- Memphis
- Nashville
- Área de Atlanta
- Charlotte
- Raleigh
- Washington, D.C.
- Minneapolis
- Chicago
- Madison
- Green Bay
- Nueva York
- Filadelfia
- Boston
En el medio oeste, el aire ártico dejará sensaciones térmicas cercanas a –39 °C en algunos puntos, con riesgo de congelación en pocos minutos. En el noreste, el domingo podría traer nieve y hielo desde Washington, D.C. hasta Boston por el corredor de la Interestatal 95, aunque los modelos aún difieren sobre cuánto será nieve versus hielo en cada tramo.
¿Qué servicios se interrumpirán el fin de semana?
Las autoridades advierten que el mayor problema puede ser el hielo: vuelve intransitables calles y rutas, y puede dañar infraestructura eléctrica. Por eso, se pide prepararse para apagones, falta de calefacción y demoras generalizadas, incluso después de que el frente principal se desplace.
Servicios y actividades que pueden verse afectados
- Energía: posibles cortes de electricidad y calefacción por caída de líneas y acumulación de hielo.
- Escuelas: cierres preventivos por frío extremo y seguridad (ya se reportaron suspensiones en algunas zonas).
- Rutas y transporte urbano: cierres, restricciones y demoras por hielo/nieve y trabajos de mantenimiento.
- Vuelos: aerolíneas emitieron alertas y flexibilizaron cambios de pasajes con exención de cargos por reprogramación en ciudades afectadas.