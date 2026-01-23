Llega la tormenta más violenta del año a Estados Unidos, con un frente invernal que dejará hielo peligroso, nieve y frío extremo durante el fin de semana. Más de 160 millones de personas están bajo alertas por el impacto en el sur, el medio oeste y el noreste , con riesgo de viajes imposibles y cortes de energía.

El sistema avanzará desde el sur el viernes y se intensificará el sábado con acumulaciones de hielo de hasta 1,2 cm, además de nevadas y temperaturas bajo cero. Varias jurisdicciones declararon emergencias y pidieron reducir traslados ante el potencial de interrupciones en rutas, escuelas y servicios básicos.

¿Qué ciudades están en alerta por la tormenta más violenta del año?

Los pronósticos señalan un corredor amplio con impacto fuerte por hielo y nieve . A continuación, las 17 ciudades mencionadas en las alertas y reportes meteorológicos como zonas con riesgo elevado este fin de semana:

Ciudades bajo alerta

Dallas

Little Rock

Wichita

Oklahoma City

Memphis

Nashville

Área de Atlanta

Charlotte

Raleigh

Washington, D.C.

Minneapolis

Chicago

Madison

Green Bay

Nueva York

Filadelfia

Boston

En el medio oeste, el aire ártico dejará sensaciones térmicas cercanas a –39 °C en algunos puntos, con riesgo de congelación en pocos minutos. En el noreste, el domingo podría traer nieve y hielo desde Washington, D.C. hasta Boston por el corredor de la Interestatal 95, aunque los modelos aún difieren sobre cuánto será nieve versus hielo en cada tramo.

¿Qué servicios se interrumpirán el fin de semana?

Las autoridades advierten que el mayor problema puede ser el hielo: vuelve intransitables calles y rutas, y puede dañar infraestructura eléctrica . Por eso, se pide prepararse para apagones, falta de calefacción y demoras generalizadas, incluso después de que el frente principal se desplace.

