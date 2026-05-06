Al cierre de mercados de este miércoles, 6 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.2282. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.85%. El Peso mexicano retrocedió -1.74% en la última semana y -10.08% en el último año en el mercado, reflejando una tendencia bajista en su cotización. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 9.42%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 como los días consecutivos refleja un aumento en su valor. Este crecimiento se ha mantenido constante, marcando una mejora respecto a las caídas de días pasados. La estabilidad observada en la última semana sugiere que el Peso mexicano podría estar recuperando fuerza, lo cual es una señal alentadora para los inversionistas y el mercado en general. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.