La “tormenta del siglo” se aproxima: cuáles son las zonas en alerta roja por lluvia helada y nieve. (Fuente: Archivo)

El tiempo en los Estados Unidos este lunes 26 de enero estará dominado por uno de los sistemas meteorológicos más severos de la temporada, según el National Weather Service (NWS).

La agencia oficial ha señalado que una fuerte tormenta invernal,denominada Winter Storm Fern, afecta un vasto corredor desde Texas hasta Nueva Inglaterra, con acumulaciones de hielo, lluvia helada y nieve que han generado alerta en numerosos estados.

Las condiciones climáticas ya han dejado a cientos de miles de personas sin electricidad y ha provocado miles de cancelaciones de vuelos alrededor de centros de transporte clave como Dallas-Fort Worth, Boston y Nueva York. Asimismo, el frío extremo mantiene a muchas comunidades bajo alerta roja y se recomienda a la población limitar la movilidad y priorizar la seguridad.

Zonas en alerta roja por lluvias y tormentas

Sur y sureste: lluvia helada

En el sur y sureste del país, desde Texas hasta partes de Mississippi y Tennessee, el National Weather Service ha señalado la presencia de lluvia helada y aguanieve asociadas al avance del sistema invernal, lo que eleva el riesgo de carreteras resbaladizas y cortes de energía causados por acumulación de hielo sobre cables y árboles.

En este sentido, la presencia de precipitación mixta en forma de lluvia helada y aguanieve tendrá efectos sobre el transporte, las redes eléctricas y las actividades cotidianas al aire libre.

Noreste y Medio Atlántico: nieve con lluvia

En el noreste y el corredor medio atlántico, el clima sigue siendo principalmente invernal,con nieve abundante y escarcha que afectan desde los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra. El National Weather Service confirma que este sector sigue bajo advertencias de tormenta invernal y nieve intensa, con acumulaciones que superan niveles típicos para esta época del año y con expectativas de nieve continua a lo largo del día.

Pronóstico extendido para los próximos días

Las autoridades del National Weather Service indican que el sistema invernal persistirá al menos hasta mediados de semana, con la posibilidad de nuevos frentes que aporten lluvia helada y nieve adicional en el sureste y noreste. A medida que el corazón del sistema se desplace hacia el Atlántico, una masa de aire ártico acompañada de humedad podría generar más precipitación mixta, afectando tanto a zonas que ya han enfrentado hielo y nieve como a nuevas áreas en expansión hacia el este del país.

Mientras tanto, se espera recuperación paulatina de temperatura en el sur hacia el viernes, lo que podría ofrecer lluvias más convencionales antes del ingreso de otro frente frío que retomará las condiciones invernales extremas hacia el fin de semana.