La función principal de esta mezcla es aromatizar el ambiente (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Hervir a fuego lento canela, romero y cáscaras de limón es uno de esos trucos caseros que se recomiendan para perfumar el hogar de manera natural. No es casualidad que funcione: detrás hay una explicación simple basada en cómo el vapor transporta los aromas de esos ingredientes por el aire.

Para qué sirve

La función principal de esta mezcla es aromatizar el ambiente: perfuma la casa con un olor cálido y cítrico, y ayuda a disimular olores desagradables (a comida, a encierro, a humedad). Además, al estar hirviendo agua, suma algo de humedad al aire, algo que puede resultar agradable sobre todo en ambientes secos.

La clave está en los aceites esenciales. La canela, el romero y la cáscara de limón contienen compuestos aromáticos volátiles, es decir, que se evaporan con facilidad, cada uno responsable de su olor característico: el cinamaldehído en la canela, compuestos como el eucaliptol y el alcanfor en el romero, y el limoneno en la cáscara de limón.

Cuando se calientan en agua, esos compuestos se liberan y el vapor los arrastra y los dispersa por el ambiente. Por eso el aroma se siente en toda la casa: no es que el agua “limpie” el aire, sino que actúa como vehículo para repartir esas moléculas olorosas. Es el mismo principio por el que se percibe el perfume de una comida cocinándose.

El romero contiene compuestos aromáticos volátiles como el eucaliptol y el alcanfor.

Cómo hacer la mezcla en casa

La preparación es sencilla: