Un antiguo registro de Estados Unidos otorga referencias acerca de la forma más conveniente de colocarlo.

Al utilizar el papel higiénico puede surgir una duda en torno a su posición: ¿se ubica hacia adelante o hacia atrás? Hay diferencias entre colocar el papel higiénico hacia adelante, con la punta suelta por encima del rollo y separada de la pared, o instalarlo hacia atrás, con el extremo colgando entre el rollo y la pared.

Sin embargo, la cuestión no es nueva, incluso existe una patente estadounidense de 1891 que suele utilizarse como argumento a favor de una de las dos formas.

Qué dice la patente estadounidense de 1891

Uno de los argumentos más conocidos a favor de colocar el papel hacia adelante proviene de la patente US465588A, registrada por Seth Wheeler, un inventor de Albany, Nueva York.

El documento fue presentado en junio de 1891 y concedido en diciembre de ese año. Sus ilustraciones muestran un rollo con una hoja que cuelga por delante, una imagen que se convirtió en una referencia habitual para defender esa orientación.

Wheeler explicó que su invento buscaba mejorar la separación de las hojas: “The curved mode of dividing the sheets permits the end of a sheet to be found more readily” (el diseño curvo permitía encontrar el extremo del papel con mayor facilidad).

También es importante mantener limpio el soporte y lavarse las manos después de utilizar el baño. �

¿Es mejor colocar el papel higiénico hacia adelante o hacia atrás?

La posición hacia adelante suele ser la más cómoda para el uso diario porque permite identificar rápidamente el extremo del papel, sujetarlo y tirar de la cantidad necesaria. Además, evita que la mano tenga que introducirse entre el rollo y la pared para encontrar la punta.

Esta disposición también puede facilitar el corte de las hojas, especialmente cuando el soporte tiene una barra que permite que el rollo gire libremente.

Por su parte, colocar el papel hacia atrás tiene algunas ventajas prácticas:

Menos exposición del extremo : la punta queda más protegida visualmente detrás del rollo.

Menor alcance para algunas mascotas : puede dificultar que perros o gatos jueguen con el papel al encontrar el extremo colgando.

Preferencia estética: algunas personas consideran que el baño se ve más ordenado con el papel orientado hacia la pared.

Por lo tanto, no existe una única posición obligatoria. La elección depende del soporte, la distribución del baño y las preferencias de quienes utilizar el espacio.