En estos casos hay que tramitar un pasaporte desde cero, como si nunca se hubiera gestionado por primera vez.

El Formulario DS-64 es el que se utiliza en Estados Unidos para denunciar la pérdida o el robo de un pasaporte al Departamento de Estado, trámite esencial para protegerse contra cualquier tipo de robo de identidad.

En ese sentido, las autoridades especifican que en el momento en el que un pasaporte es denunciado como perdido o robado, pierde toda su validez, por lo que será necesario gestionar una nueva identificación internacional para viajar.

Dejan sin validez los pasaportes de quienes completaron un Formulario DS-64: qué dice el Departamento de Estado

Este formulario puede completarse de forma online utilizando el Form Filler. El pasaporte en estos casos se cancela dentro del día hábil y se envía un correo electrónico de confirmación.

También puede enviarse por correo, rellenándolo e imprimiéndolo para mandarlo a la dirección que figura en el aviso junto con una fotocopia del frente y dorso de una identificación con foto. Pueden pasar semanas para que se cancele el pasaporte.

Los pasaportes pueden denunciarse como perdidos o robados con el Formulario DS-64. Andrey_Popov

El pasaporte también puede reportarse como perdido o robado en el momento en el que se solicita un nuevo ejemplar. En este caso, también pueden pasar varias semanas.

Es importante destacar que, una vez que el pasaporte americano fue cancelado por las autoridades, no tiene validez para volver a utilizarse al viajar, incluso si después se lo recupera.

Cómo solicitar un nuevo pasaporte después de haber denunciado que se robó o perdió

La instrucción oficial es solicitar un nuevo pasaporte en persona utilizando el Formulario DS-11 y presentando toda la documentación requerida, que se especifica en este link.

Además, es posible que se soliciten documentos adicionales para poder realizar el trámite.

Qué hacer si encuentro el pasaporte de otra persona

En estos casos, las autoridades indican enviarlo en un sobre resistente a la siguiente dirección:

U.S. Department of State

Consular Lost and Stolen Passport Unit (CLASP)

44132 Mercure Circle

PO Box 1227

Sterling, VA 20166-1227