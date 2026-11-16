Lejos de seguir una dieta estricta, Natalie Groeger disfruta de sus comidas favoritas y mantiene una rutina que incluye movimiento, música y encuentros con sus seres queridos.

Llegar a los 101 años y mantener una vida activa es algo que despierta curiosidad, especialmente cuando se conocen los hábitos cotidianos de quienes alcanzan esa edad. Natalie Groeger, una centenaria que compartió sus experiencias en entrevistas con medios estadounidenses, contó qué alimentos disfruta, cómo se mantiene en movimiento y qué actitud intenta conservar frente a la vida.

Entre sus preferencias alimentarias aparecen los arándanos, el chocolate amargo y el tocino.

Asimismo, Groeger compartió algunas de las costumbres que mantuvo durante gran parte de su vida, como caminar y bailar todos los días.

Qué come Natalie Groeger a los 101 años: arándanos, chocolate amargo y tocino

En una entrevista con TODAY.com, Natalie Groeger contó cuales son algunos de sus alimentos favoritos y explicó que suele comenzar el desayuno con arándanos: “Como muchos arándanos. Me encantan”. Asimismo, explicó que no sigue un régimen alimentario específico: “Básicamente, como de todo”, y añadió que sus manzanas y paltas favoritas también forman parte de los alimentos que disfruta habitualmente.

Entre sus gustos también aparecen el chocolate amargo y el tocino: “Me encanta el tocino, aunque sé que no debería comerlo, pero lo como”. Según TODAY, Natalie desayuna dos huevos fritos, tocino y un muffin inglés.

La centenaria comienza sus mañanas con arándanos y también disfruta de los huevos, la panceta y el chocolate. Shutterstock

Natalie Groeger: “Creo que mantener siempre un espíritu alegre y una actitud positiva me mantiene joven”

“Bailé y caminé todos los días hasta hace aproximadamente un año”, explicó Natalie en una entrevista con PEOPLE y recordó su etapa de bailarina en la Brooklyn Academy of Music y que llegó a sentirse como una integrante de Rockettes, el grupo famoso de bailarinas estadounidense, por la altura que alcanzaba al levantar las piernas.

Además, atribuyó parte de su bienestar a mantener una actitud positiva y disfrutar de las pequeñas cosas: “Creo que mantener siempre un espíritu alegre y una actitud positiva me mantiene joven” y aseguró que no se estresa por cosas que no puede controlar. En esa misma entrevista contó que se levanta, elige ropa que le gusta, se maquilla y busca compartir conversaciones agradables con sus amigos y las personas que la acompañan en su residencia.