Podrán extender su estadía o cambiar su estatus migratorio aquellos extranjeros con estatus de no inmigrantes compatibles.

Los extranjeros con estatus migratorio de no inmigrante pueden solicitar una extensión de su estadía si necesitan permanecer durante más tiempo en Estados Unidos a través del Formulario I-539.

El trámite es administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el formulario también puede usarse para solicitar un cambio de categoría de visa de no inmigrante.

¿Quiénes pueden utilizar el Formulario I-539 para extender su estancia?

A través de su sitio web oficial, USCIS explica que podrán utilizar el Formulario I-539 las personas que hayan sido admitidas bajo determinadas categorías de visa de no inmigrante que cumplan con los requisitos establecidos por USCIS:

Visitantes por turismo o negocios con visas B-1/B-2 podrán pedir autorización para permanecer más tiempo por motivos temporales.

Estudiantes académicos con visa F podrán solicitar determinados cambios o extensiones de estatus, dependiendo de su situación migratoria.

Visitantes de intercambio con visa J pueden realizar solicitudes relacionadas a su estatus, siempre que corresponda.

Dependientes de trabajadores temporales o familiares con estatus derivado pueden solicitar una extensión a través de este formulario.

Podrán extender su estadía o cambiar su estatus migratorio aquellos extranjeros con estatus de no inmigrantes compatibles. Freepik | Wikimedia Commons

¿Para qué sirve el Formulario I-539 y cómo se debe usar?

El Formulario I-539 permite solicitar ante USCIS una extensión del periodo de permanencia autorizado o un cambio a otra categoría de visa de no inmigrante.

También puede utilizarse para solicitar la restitución del estatus migratorio de determinados estudiantes F-1 y M-1 que hayan perdido su condición.

Para presentar la solicitud se deben seguir los siguientes pasos:

Completar el Formulario I-539 con sus datos personales, información migratoria y el tipo de solicitud que desea realizar. Adjuntar la documentación requerida, como el registro I-94 y las pruebas específicas solicitadas por categoría migratoria. Pagar la tarifa correspondiente según el tipo de presentación. Enviar la solicitud por internet si está habilitado para su categoría, o por correo postal siguiendo las instrucciones oficiales.

USCIS recomienda presentar la solicitud al menos 45 días antes del vencimiento del período de estadía autorizado. En general, debe enviarse antes de la fecha de vencimiento indicada en el Formulario I-94.

¿Quiénes no pueden usar este formulario para extender su estadía o cambiar su estatus?

USCIS establece que determinadas categorías migratorias no pueden utilizar el Formulario I-539 para solicitar una extensión o un cambio de estatus.

Entre las principales restricciones se encuentran: