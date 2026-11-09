La Administración Trump ratificó el fin de una protección que permitía extender el permiso de trabajo mientras se procesaba su renovación.

El Gobierno de Donald Trump confirmó el fin de la extensión automática del permiso de trabajo para determinados inmigrantes que necesitan renovar su Documento de Autorización de Empleo (EAD) en Estados Unidos. La medida, que comenzó a aplicarse el 30 de octubre de 2025, fue ratificada mediante una regla definitiva publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 14 de octubre de 2026.

El cambio elimina la posibilidad de obtener una prórroga automática de hasta 540 días mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) procesa determinadas solicitudes de renovación. De esta manera, presentar el formulario correspondiente ya no garantiza que los trabajadores extranjeros puedan continuar con sus actividades laborales si su tarjeta vence antes de recibir una nueva autorización.

Antes esta modificación, los inmigración que necesiten conservar su autorización de empleo deberán prestar especial atención a los plazos y requisitos de renovación del EAD.

Estados Unidos eliminó la extensión automática del permiso de trabajo: qué cambió con la nueva regla

El DHS eliminó la extensión automática de hasta 540 días del permiso de trabajo para determinadas categorías de inmigrantes que solicitan renovar su EAD. Antes de la modificación, quienes cumplían los requisitos podían presentar el formulario de renovación y continuar trabajando legalmente mientras el USCIS procesaba la solicitud. Sin embargo, desde el 30 de octubre de 2025, presentar una nueva solicitud ya no garantiza esa prórroga automática.

La decisión fue ratificada el 14 de octubre de 2026, cuando el DHS publicó la regla definitiva en el Registro Federal. El documento confirmó sin modificaciones la disposición que ya se encontraba vigente y estableció que las solicitudes de renovación presentadas a partir del 30 de octubre de 2025 no reciben, por regla general, la extensión automática anterior. Según el Gobierno, el objetivo es realizar nuevos controles de seguridad y verificar que cada solicitante continúe reuniendo las condiciones necesarias antes de concederle otra autorización laboral.

El cambio migratorio puede obligar a determinados trabajadores extranjeros a dejar sus empleos si vence su permiso antes de recibir una nueva autorización. Shutterstock

Por lo tanto, si el permiso vence mientras USCIS todavía no aprobó la renovación, el trabajador podría tener que interrumpir sus actividades hasta recibir una nueva autorización, salvo que cuente con otra habilitación legal para trabajar.

Qué deben hacer los inmigrantes para renovar su permiso de trabajo EAD en Estados Unidos

Los inmigrantes que necesiten renovar su permiso de trabajo deben presentar el formulario I-765 ante USCIS y cumplir con los requisitos correspondientes a su categoría migratoria. La agencia recomienda planificar el trámite con anticipación, adjuntar la documentación que permita comprobar que el solicitante continúa siendo legible y, generalmente, no presentar la solicitud más de 180 días antes del vencimiento del documento.

Para completar la renovación, los interesados deben:

Revisar la fecha de vencimiento : identificar cuándo termina la vigencia del EAD actual y comprobar la categoría de autorización que figura en la tarjeta.

Completar el formulario I-765 : seleccionar la opción correspondiente a una renovación y proporcionar los datos personales y migratorios solicitados.

Adjuntar la documentación requerida : incluir una copia del permiso de trabajo anterior y las pruebas adicionales que corresponden según la categoría migratoria.

Abonar la tarifa del trámite : pagar el importe vigente o comprobar si reúnen las condiciones para solicitar una exención, cuando este permitida.

Enviar la solicitud y seguir su estado: conservar la notificación de recepción de USCIS y consultar el avance del expediente hasta obtener una resolución.

Cabe destacar que la recepción de USCIS permite acreditar que la solicitud fue presentada, pero no reemplazar el permiso de trabajo ni extiende automáticamente su vigencia. Por eso, si la tarjeta vence antes de que la agencia apruebe la renovación, quienes dependen de ese EAD para trabajar deberán dejar de hacerlo hasta contar con una nueva autorización, a menos que tengan otro fundamento legal que les permita continuar. En caso de que USCIS apruebe posteriormente el trámite, podrán retomar sus actividades durante el período de validez del nuevo documento.

Qué inmigrantes pueden seguir accediendo a una extensión automática del permiso de trabajo

La eliminación no afecta retroactivamente a todas las renovaciones ya que los inmigrantes que presentaron correctamente su solicitud antes del 30 de octubre de 2025 y cumplían las condiciones de la normativa anterior pueden conservar la extensión automática de hasta 540 días, aunque su tarjeta haya vencido después de esa fecha. Para acceder a esta protección, debían haber presentado la renovación antes del vencimiento del EAD y, entre otros requisitos, solicitarla bajo la misma categoría de autorización laboral.

También continúan vigentes determinadas extensiones establecidas por ley o mediante avisos específicos publicados en el Federal Register. Es el caso de algunas autorizaciones laborales relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que pueden contar con prórrogas propias según la designación y las disposiciones aplicables a cada país.