En esta noticia
- ¿Qué documentos se deben presentar para abrir una cuenta bancaria en Bank of America siendo extranjero y qué condiciones es necesario acreditar?
- ¿Qué otros requisitos se deben cumplir para abrir una cuanta bancaria en Bank of America siendo extranjero?
- ¿Cómo abrir una cuenta bancaria en Bank of America siendo extranjero?
Los extranjeros pueden abrir una cuenta bancaria en Bank of America sin ser ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, deben acreditar su identidad, proporcionar documentación fiscal y cumplir con las condiciones de identificación y verificación que exige la entidad.
¿Qué documentos se deben presentar para abrir una cuenta bancaria en Bank of America siendo extranjero y qué condiciones es necesario acreditar?
Según Bank of America, los extranjeros no residentes (NRA) deben presentar dos documentos de identificación vigentes, uno principal y otro secundario:
Identificación principal:
- Pasaporte extranjero, con o sin visa estadounidense.
- Tarjeta de residente permanente de Estados Unidos (Green Card).
- Documento de autorización de empleo con fotografía.
Identificación secundaria:
- Licencia de conducir extranjera o estadounidense con fotografía.
- Tarjeta de débito o crédito internacional Visa o Mastercard.
- Tarjeta de crédito de una empresa comercial reconocida a nivel nacional.
- Identificación diplomática del Departamento de Estado estadounidense.
- Credencial electoral mexicana con fotografía.
Además, también se deben acreditar:
- Domicilio físico en su país de residencia.
- Domicilio postal en Estados Unidos.
- Número de identificación fiscal, si corresponde.
¿Qué otros requisitos se deben cumplir para abrir una cuanta bancaria en Bank of America siendo extranjero?
La entidad establece diferente condiciones según la situación migratoria del solicitante:
- Extranjeros no residentes: deben proporcionar un domicilio físico en el extranjero y una dirección postal en Estados Unidos.
- Extranjeros residentes: deben acreditar un domicilio físico en Estados Unidos.
- Ciudadanos de países sujetos a sanciones económicas o financieras estadounidenses: deben presentar documentación que demuestre su residencia legal en Estados Unidos.
Además, se deben cumplir otras condiciones:
- No ser ciudadanos estadounidenses.
- Tener un domicilio físico donde residan.
¿Cómo abrir una cuenta bancaria en Bank of America siendo extranjero?
El procedimiento informado por el banco contempla tres pasos:
- 1. Verificar los requisitos de elegibilidad: comprobar que se cuenta con un domicilio físico y que se cumplen las condiciones correspondientes a la categoría migratoria.
- 2. Reunir la documentación: preparar las dos identificaciones vigentes, los domicilios requeridos y el número de identificación fiscal, si corresponde.
- 3. Programar una cita presencial: solicitar un turno en un centro financiero de Bank of America y acudir con todos los documentos para reunirse con un representante de la entidad.