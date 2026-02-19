La Administración del Seguro Social (SSA) es la entidad federal que se encarga de gestionar los pagos de la jubilación de los estadounidenses. Para el 2026 ya se confirmaron los ajustes pertinentes, pero un grupo específico de ciudadanos recibirá un monto menor a raíz de los impuestos estatales que exige el programa. Esto ocurre porque varios estados todavía aplican impuestos sobre los beneficios del Seguro Social en sus declaraciones estatales, lo que puede disminuir aún más los ingresos netos de las personas que dependen de la jubilación. A nivel federal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede gravar hasta el 85 % de los beneficios del Seguro Social si el ingreso combinado de una persona supera ciertos umbrales, lo que reduce efectivamente el monto neto que recibe cada mes. Este impuesto federal depende del total de ingresos, no del estado donde vive el jubilado. A diferencia de la mayoría de Estados Unidos, hay ocho estados que todavía imponen impuestos estatales sobre los beneficios del Seguro Social en 2026. Estos estados aplican reglas y tasas distintas según el ingreso ajustado del jubilado: Para una persona que vive en uno de los pocos estados que todavía grava el SSA, el impacto puede no ser inmediato si su ingreso ajustado está por debajo de los límites que eximen los beneficios. Sin embargo, conforme los ingresos combinados aumentan, más de sus beneficios pueden quedar sujetos tanto a impuestos federales como estatales, reduciendo el monto neto que recibe cada mes.