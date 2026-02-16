A través de la tarjeta Direct Express, los beneficiarios del Seguro Social que no cuentan con una cuenta bancaria pueden recibir su prestación mensual de forma electrónica sin dificultades. “Puede utilizar su tarjeta para realizar compras en establecimientos que acepten la tarjeta de débito MasterCard, retirar efectivo de cajeros automáticos (ATM), o efectuar retiros de efectivo en caja al realizar compras”, se menciona en el sitio web oficial de Direct Express. Así, los titulares deberán tener en cuenta los límites establecidos para realizar extracciones, ya que en caso de superarlos, se aplicará una tarifa automática. Por cada depósito se habilita un retiro por cajero automático completamente gratuito. Para evitar cualquier cargo, es imperativo utilizar la red gratuita destinada a tarjetas Direct Express. Es fundamental que los usuarios estén informados sobre las opciones disponibles para maximizar sus beneficios y minimizar costos. Si se opta por una segunda extracción en el mismo mes, se cobrará una tarifa de 0.85 dólares por cada extracción adicional. Se recomienda el uso de la tarjeta Direct Express en tiendas y establecimientos de forma directa, en lugar de optar por retiros con la tarjeta. En caso de requerir efectivo, este puede ser obtenido a través de cualquier banco o cooperativa de ahorro que acepte MasterCard, permitiendo así el retiro de efectivo por ventanilla sin costo alguno. Adicionalmente, aquellos que utilicen su PIN en supermercados tienen la opción de retirar efectivo de manera gratuita a través de este método.