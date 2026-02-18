Los cambios en el Registro Civil de Alabama permiten que los hijos puedan ser anotados con cualquier nombre y apellido al momento de su nacimiento, incluso con el de un amigo cercano a la familia, aunque no sea del padre ni de la madre. La norma oficial confirma que el apellido del menor no tiene por qué coincidir con el de ninguno de sus progenitores. La medida está contemplada en el Código Administrativo del Departamento de Salud Pública de Alabama y aplica específicamente al proceso de inscripción del nacimiento. El objetivo es otorgar mayor libertad a los padres al momento de elegir cómo será registrado su hijo en el acta oficial. La regulación vigente del estado de Alabama señala que los padres pueden darle al niño cualquier nombre que deseen al momento de registrar el nacimiento y que el apellido no tiene que ser el del padre ni el de la madre. Esto abre la posibilidad de elegir el apellido de un amigo cercano, un familiar distinto o cualquier otro que consideren apropiado. El texto establece que: De esta manera, el Registro Civil admite opciones que antes generaban dudas o interpretaciones restrictivas. Si bien la norma otorga amplia libertad, también fija restricciones técnicas sobre cómo debe escribirse el nombre en el certificado de nacimiento. Solo se permiten caracteres alfabéticos en inglés, guiones y apóstrofes. No pueden utilizarse números, símbolos, puntos ni caracteres que no pertenezcan al alfabeto inglés. Por lo tanto, aunque el apellido pueda ser el de un amigo cercano a la familia u otra persona sin vínculo parental, debe respetar esas reglas formales para que el registro sea válido.