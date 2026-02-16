La Administración del Seguro Social (SSA) suspende las jubilaciones de un grupo de personas que no cumplen con los requisitos necesarios para recibir sus pagos. De esta forma, los depósitos serán interrumpidos y se dará de baja la prestación. El sistema jubilatorio estadounidense mantiene un protocolo estricto que todos deben cumplir; de lo contrario, las autoridades explican que no pueden mantener la vigencia de estos beneficiarios. La norma se aplica incluso si la persona ya tiene la edad para jubilarse. Si no cumplió con los cuarenta créditos, la jubilación no puede activarse y el trámite queda cancelado. La Administración del Seguro Social exige cuarenta créditos laborales para otorgar una jubilación. Cada crédito se obtiene al trabajar y pagar los impuestos correspondientes y solo se pueden acumular cuatro por año. Si el solicitante no llega al total, el organismo rechaza la solicitud sin posibilidad de excepción. Quienes trabajaron de manera intermitente, informal o dejaron largos períodos sin aportes son los más afectados. El sistema verifica de manera automática los registros y determina que, sin el mínimo requerido, no existe derecho al beneficio. La autoridad de SSA sugiere la revisión de los historiales laborales para verificar la cantidad de créditos acumulados. Aquellos que se encuentren próximos al mínimo pueden continuar laborando para completar los créditos requeridos. En situaciones donde no sea factible generar nuevos créditos, la opción se restringe a otros programas de asistencia que operan bajo criterios distintos. Estos beneficios se conceden en función de los ingresos y la situación económica, sin que sustituyan la jubilación del Seguro Social.