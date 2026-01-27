El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte en su sitio web oficial sobre las consecuencias para los jubilados de recibir un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” notificando la intención de embargar sus prestaciones federales y no responder con prontitud.

De acuerdo con las normativas vigentes, pagos como los beneficios del Seguro Social pueden retenerse en un porcentaje cuando no se establecen acuerdos alternativos para saldar las deudas tributarias pendientes.

Suspensión de un porcentaje de las prestaciones federales: cuándo sucede y hasta qué momento

Cuando IRS efectiviza la medida y decide embargar esta prestación, a través del Programa de Embargo sobre Pagos Federales las autoridades pueden retener hasta el 15% de los pagos federales hasta que se salde el total de la deuda pendiente.

“Nosotros impondremos el embargo sólo una vez, no cada vez que le pagan. El mismo embargo sigue vigente hasta que su deuda se pague en su totalidad, se hagan otros arreglos, termine el período de cobro o el IRS libere el embargo”, se indica.

IRS puede embargar el 15% de los beneficios del Seguro Social hasta que se salde el total de la deuda tributaria. Fuente: archivo.

La instrucción de IRS para evitar este tipo de medidas es ponerse en contacto al primer aviso que la agencia envíe notificando que se adeuda un impuesto para trabajar en un plan bipartito para resolver el pendiente.

La misma medida puede aplicarse sobre los ingresos de anualidades por la jubilación federal de la Oficina de Gestión de Personal y los pagos a contratistas o vendedores federales.

En qué situaciones el IRS puede liberar esta medida

La sanción podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se estableció un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que el embargo se libere por cualquier causa que no sea la primera, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.