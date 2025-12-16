El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos brinda alivios fiscales mediante la habilitación de créditos tributarios para los contribuyentes. Todos los estadounidenses calificables para este crédito recibirán un depósito de 2,200 dólares por cada hijo.

El pago se realiza directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios si el hijo es considerado calificable, de acuerdo con las pautas de las autoridades federales.

Confirmado: el Gobierno deposita 2,200 dólares a estas cuentas bancarias

Las autoridades del IRS mantienen vigentes los pagos del Crédito Tributario por Hijo (CTC) que "ayuda a las familias con hijos calificados a obtener un beneficio tributario“, de acuerdo con el sitio oficial de la entidad fiscal. Se trata de un alivio fiscal que reciben las personas que cumplen con sus declaraciones fiscales en las fechas correspondientes.

El sitio detalla que pueden reclamar el CTC aquellas personas que tienen hijos calificados con número del Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos.

Por un hijo elegible menor a 17 años, el pago corresponde a 2,200 dólares. Si una persona tiene 3 hijos elegibles o más el monto es de 6,600 dólares.

Las autoridades del IRS continúan brindando pagos por el Crédito Tributario por Hijo. Fuente: Archivo.

¿Qué hijos califican para recibir el crédito tributario?

Para que su hijo califique para el año tributario 2025, su dependiente, generalmente, tiene que:

Ser menor de 17 años de edad al final del año

Ser su hijo(a), hijastro(a), hijo(a) de crianza elegible, hermano(a), hermanastro(a), medio hermano(a) o un descendiente de uno de estos (por ejemplo, un(a) nieto(a) o sobrino(a))

No aportar más de la mitad de su propio apoyo financiero durante el año tributario

Haber vivido con usted por más de la mitad del año

Ser debidamente reclamado como su dependiente en su declaración de impuestos

No presentar una declaración conjunta con su cónyuge para el año tributario (o presentarla solo para reclamar un reembolso de la retención de impuestos sobre los ingresos o de los pagos de impuestos estimados)

Ser ciudadano estadounidense o un ciudadano nacional o extranjero residente de los Estados Unidos

Tiene que tener un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) que sea válido para trabajar y fue emitido antes de la fecha de su declaración de impuestos federal (incluyendo las prórrogas).

¿Cómo solicitar el Crédito Tributario por Hijo?

Para solicitar el crédito, las familias deben presentar la declaración anual de impuestos federales ante el Servicio de Rentas Internas. El beneficio se reclama al completar el formulario correspondiente al crédito por hijos e incluir a cada menor que cumpla con los requisitos de edad, parentesco, residencia y número de Seguro Social válido.

En caso de que el contribuyente no tenga obligación de pagar impuestos, igualmente puede acceder a la parte reembolsable del beneficio. Para ello, debe presentar la declaración aunque sus ingresos sean bajos y asegurarse de declarar correctamente a los hijos calificados.