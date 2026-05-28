Tras el reciente informe de la Mortgage Bankers Association (MBA) se encienden las alarmas por una nueva suba en las tasas hipotecarias

Tras el reciente informe de la Mortgage Bankers Association (MBA) se encienden las alarmas por una nueva suba en las tasas hipotecarias. Según el organismo, la tasa promedio de las hipotecas fijas a 30 años alcanzaron el 6,65%.

Se trata del nivel más alto desde agosto de 2025 en un contexto marcado por una inflación que acelera y desacelera, incertidumbre por el futuro económico y tensión en los mercados internacionales por los conflictos geopolíticos.

Se trata del nivel más alto desde agosto de 2025 en un contexto marcado por una inflación que acelera y desacelera freepik

Se confirmó la peor noticia: ¿Por qué las solicitudes de hipoteca caen 8,5%?

Según la MBA, las solicitudes de hipoteca cayeron un 8,5% en tan solo una semana. A su vez, varios expertos advierten que acceder a la vivienda propia es cada vez más difícil en Estados Unidos , particularmente para compradores sin experiencia.

Este aumento está relacionado de forma directa con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de una creciente inflación. Con una variación interanual acumulada del 3,8% según el último informe del Bureau of Labour Statistics (BLS) en abril de 2026 , era de esperarse que los números impacten también en el mercado inmobiliario.

Las refinanciaciones por su parte cayeron un 17,3% mientras que las solicitudes para comprar una vivienda vieron un descenso del 2,6%. Esto refleja el deterioro y baja accesibilidad para millones de familias estadounidenses que dependen de este financiamiento para poder acceder al sueño de la casa propia.

Cada vez menos familias acceden a una vivienda: ¿Cómo se llega a la crisis inmobiliaria en Estados Unidos?

Al contexto de la suba en las tasas hipotecarias se suma también la escasez de viviendas disponibles. Esto sucede porque muchos propietarios mantienen sus casas porque tienen hipotecas antiguas con tasas inferiores al 5% y no quieren vender perdiendo esas condiciones a su favor.