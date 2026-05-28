Asia vuelve a posicionarse en el centro de la innovación deportiva con un proyecto que promete marcar un antes y un después en la arquitectura global. Un nuevo estadio de dimensiones inéditas comienza a tomar forma y apunta a convertirse en un ícono mundial.

Construyen el estadio más grande del mundo

El Trong Dong Stadium, en construcción en Hanói, Vietnam, busca ser el estadio de fútbol más grande del mundo. Tendrá capacidad para 135.000 espectadores, superando al Estadio Rungrado Primero de Mayo en Corea del Norte, y cuenta con una finalización prevista para 2028.

Parte del megaproyecto Olympic Sport City, destaca por su diseño inspirado en el antiguo tambor de bronce Dong Son, con una inversión aproximada de 28 mil millones de dólares.

Vietnam avanza en la construcción del Trong Dong Stadium y promete ser el más grande del mundo con capacidad para 135.000 personas. Fuente: El Cronista.

La nueva joya arquitectónica del deporte

El Trong Dong Stadium está pensado como una obra icónica, con características propias de las grandes maravillas del deporte moderno:

Estructura envolvente tipo anillo que mejora la acústica y la visibilidad desde cualquier punto.

Techo retráctil de gran escala , diseñado para cubrir completamente el estadio en caso de lluvia o eventos especiales.

Fachada dinámica con iluminación LED inteligente , capaz de cambiar colores y generar efectos visuales según el evento.

Diseño aerodinámico para resistir condiciones climáticas extremas.

El objetivo es que el estadio sea reconocible a nivel mundial, tanto por su forma como por su funcionalidad.

Incorporará tecnología de última generación

El proyecto incorpora soluciones avanzadas que transforman la forma de vivir un evento:

Pantallas 360° de ultra alta definición (4K/8K) integradas en todo el perímetro.

Conectividad total (5G y WiFi de alta densidad) para interacción en tiempo real.

Sistemas de acceso biométrico para ingreso rápido y seguro.

App integrada del estadio para navegación interna, compra de alimentos y servicios.

Será el orgullo del continente

El Trong Dong Stadium no solo será un estadio:

Podrá albergar finales internacionales, Juegos continentales y mega eventos

Convertirá a Vietnam en un hub deportivo en Asia

Competirá con los estadios más avanzados del mundo

Es una apuesta a posicionar al país en la elite global.