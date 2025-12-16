El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de recibir un levy notice y no contactarse cuanto antes con la agencia tributaria.

Cuando el ente recaudador federal emite un aviso de posibilidad de embargo, esto significa que podrá incautar legalmente los bienes de un contribuyente, como sus cuentas de ahorro, dinero del banco, viviendas o cualquier otra propiedad.

En ese sentido, frente a una deuda inconclusa puede recibirse un aviso manifestando la intención de incautar los ahorros para la jubilación del tributante y, en estos casos, es esencial comunicarse dentro de los 30 días de recibirlo, pues de lo contrario, los fondos serán confiscados para saldar el pendiente.

Anuncio oficial | El Gobierno puede embargar ahorros y bienes de todas estas personas

Cuando se recibe un aviso notificando la posibilidad de embargar una cuenta de ahorro o cualquier otro bien, es esencial comunicarse con la agencia al número que figura allí mismo para comenzar a trabajar en un plan conjunto que permita saldar el pendiente de manera alternativa.

Caso contrario, si IRS decide aplicar la medida puede confiscar los fondos de la cuenta de ahorro para la jubilación sobre los que un contribuyente tiene derecho conferido, como los planes de participación en las ganancias, los planes de acciones ERISA, planes de ahorro tipo IRA, planes para trabajadores cuentapropistas o el plan de ahorros Thirft Savings Plan.

La agencia federal especifica que los embargos pueden ser evitados presentando las declaraciones a tiempo y pagando los impuestos antes de su fecha de vencimiento.

“Si no paga los impuestos (ni establece un plan para liquidar su deuda) y el IRS determina que un embargo es la próxima acción debida, el IRS puede embargar cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenece a usted, o en la cual tiene interés”, afirma el organismo gubernamental.

Cuándo puede IRS levantar esta sanción y liberar los ahorros de los contribuyentes

La penalización podría quedar sin efecto cuando se cumpla alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se establece un plan de pagos a plazos y se acuerda liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que el embargo se libere por cualquier motivo que no sea la primera razón, será necesario saldar la deuda de todas formas para evitar que la sanción vuelva a imponerse.