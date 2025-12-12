El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos habilitará la próxima temporada fiscal durante las próximas semanas y es importante que todos los contribuyentes conozcan cuáles son sus obligaciones tributarias. Quienes no cumplan con las normativas pueden ser embargados y percibir el congelamiento de sus cuentas bancarias.

El Gobierno de los Estados Unidos endureció significativamente los castigos y procedimientos para los estadounidenses que buscan burlar o defraudar el sistema fiscal del territorio.

Confirmado: IRS embargará a las personas que no cumplan este requisito en la próxima temporada fiscal

Con la llegada del año 2025 las autoridades del Servicio de Impuestos Internos (IRS) empiezan a compartir todos los protocolos que los estadounidenses deben cumplir en la próxima temporada fiscal. Todos los contribuyentes deben declarar sus ganancias y bienes mediante el Formulario 1040 junto al pago del impuesto.

Junto con la campaña que recuerda cada paso del protocolo, las autoridades informan que aquellos que incumplen con sus obligaciones pueden enfrentar consecuencias severas. La más extrema se trata de un embargo de bienes y cuentas bancarias.

La entidad fiscal envía múltiples notificaciones previas hasta enviar el Aviso Final de Embargo (Levy), lo cual le otorga a IRS el derecho de intervenir los bienes y las cuentas bancarias. Las autoridades avanzarán sobre sus posesiones hasta saldar el monto de la deuda.

¿Cómo presentar una declaración de impuestos de IRS?

Presentar una declaración comienza con reunir los formularios que entregan empleadores y bancos. Con esa información se completa el formulario correspondiente al año fiscal.

La declaración puede enviarse en línea mediante los servicios oficiales o programas autorizados, o por correo si se usa formato en papel. También puede hacerlo un preparador profesional. Una vez enviada, el contribuyente recibe confirmación y puede revisar su estado desde la cuenta en línea.

