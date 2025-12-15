Estados Unidos considera que los pasaportes muy antiguos no cumplen con los estándares actuales de seguridad, fotografía, datos biométricos y verificación de identidad. Por ese motivo, no pueden renovarse por correo ni mediante formularios abreviados. En la práctica, el documento queda inactivo y puede ser tratado como suspendido o inválido para fines de viaje e identificación internacional.

Quienes intenten usar un pasaporte de estas características para volar, cruzar fronteras o realizar gestiones oficiales se encontrarán con rechazos automáticos por parte de aerolíneas, autoridades migratorias y oficinas consulares.

Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todos los que esperaron este tiempo para renovarlo

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que los pasaportes con 15 años de antigüedad que no fueron renovados dentro de los plazos establecidos ya no pueden renovarse por los mecanismos habituales y pueden quedar suspendidos o sin validez administrativa.

Las autoridades recuerdan que el pasaporte no es un documento permanente. En adultos, su vigencia estándar es de 10 años y, una vez vencido, debe renovarse dentro de un período razonable.

Cuando el documento supera 15 años desde su emisión sin actualización, sale del circuito de renovación simplificada y deja de ser aceptado para viajes y trámites consulares hasta completar un proceso más exhaustivo.

Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes con más de 15 años de antigüedad. Imagen: archivo.

¿Se pueden recuperar estos pasaportes?

No se trata de una renovación común. El titular debe iniciar una solicitud completa desde cero, similar a la de un primer pasaporte. Esto implica presentar nuevamente pruebas de ciudadanía, documentación de identidad actualizada, fotografías recientes y los formularios completos, además de pagar las tarifas vigentes.

En algunos casos, el proceso puede requerir entrevista presencial y verificaciones adicionales.

La autoridad puede demorar o rechazar la emisión si detecta inconsistencias documentales o falta de información verificable.