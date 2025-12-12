El Servicio de Impuestos Internos (IRS) alertó sobre una obligación clave que recae cada año sobre ciertos trabajadores en Estados Unidos y que, si se pasa por alto, puede derivar en revisiones fiscales y problemas con el empleador. Se trata de un trámite simple, pero con una fecha límite estricta que no admite excepciones.

La advertencia del IRS apunta a un grupo específico de empleados y a un tipo de ingreso que muchas veces se subestima o se da por implícito. No cumplir a tiempo puede activar controles internos y dejar registros inconsistentes ante el fisco federal.

¿Qué trámite exige el IRS y quiénes deben hacerlo?

El IRS exige que los trabajadores que reciben propinas informen a su empleador cuando esos ingresos superan los u$s 20 en un mes. La obligación no es anual ni opcional: forma parte del calendario fiscal oficial y debe cumplirse de manera periódica.

En el caso de las propinas obtenidas durante diciembre, el reporte debe realizarse antes del 12 de enero. La norma aplica a empleados de sectores como gastronomía, hotelería, delivery y servicios personales, entre otros.

El IRS exige que los trabajadores que reciben propinas informen a su empleador cuando esos ingresos superan los u$s 20 en un mes. Foto: Archivo.

¿Cuál es la fecha límite y qué pasa si no se reporta?

La fecha límite para informar las propinas de diciembre es el 12 de enero. El reporte se hace directamente al empleador, quien luego utiliza esa información para cumplir con las obligaciones fiscales y de retención correspondientes.

No reportar las propinas puede generar inconsistencias en los registros salariales y exponer al trabajador a una posible investigación del IRS, además de ajustes impositivos posteriores. Por eso, el organismo recomienda cumplir el trámite en tiempo y forma.