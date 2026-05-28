Las políticas migratorias vuelven a centrarse en el ojo de la polémica en Estados Unidos luego de que la Administración de Donald Trump planteara la posibilidad de suspender de manera permanente el procesamiento migratorio y aduanero en algunos de los aeropuertos más importantes del país.

Esta posible medida fue ratificada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, quien indicó que la decisión apuntaría contra las conocidas como “ciudades santuario”.

Por qué Estados Unidos quiere cerrar los aeropuertos más importantes del país a los extranjeros

De acuerdo con lo indicado por el funcionario en una entrevista televisiva con Fox News que tuvo lugar el martes 26 de mayo, el gobierno federal evalúa detener los trámites migratorios y aduaneros en aquellas ciudades que, según afirmó, “impiden” la aplicación de las leyes migratorias federales.

De concretarse, esta decisión podría impactar directamente en terminales aéreas como el John F. Kennedy en Nueva York o aeropuertos de Los Ángeles y Chicago, entre una larga lista de ciudades, comprometiendo la llegada de millones y millones de pasajeros extranjeros.

Es importante destacar que esta acción por el momento sólo es una posible propuesta y el funcionamiento de las terminales actualmente se mantiene rutinario.

El secretario del DHS ratificó la medida en declaraciones de prensa. Fuente: Shutterstock Sanya Kushak

Cuál es el objetivo detrás de esta propuesta del DHS

Las declaraciones de Mullin tuvieron lugar tras varios días de protestas frente al centro de detención Delaney Hall.

El funcionario cuestionó en su entrevista que las autoridades locales interfieren con el trabajo de los agentes federales y, como respuesta, aseguró que ya se está comenzando a trabajar en un plan para poner en marcha esta medida.