La cadena de comida rápida méxicana Guzman y Gomez confirmó el cierre de todos sus locales tras retirarse del mercado en Estados Unidos

La cadena de comida rápida méxicana Guzman y Gomez confirmó el cierre de todos sus locales tras retirarse del mercado en Estados Unidos. Según un comunicado en su sitio web, a partir del 22 de mayo cesaron sus operaciones de forma definitiva.

El restaurante debutó en Estados Unidos en el estado de Illinois, Naperville en 2020. En los años consiguientes, se extendió a otros barrios como Chicago, Evanston y otros.

El restaurante debutó en Estados Unidos en el estado de Illinois, Naperville en 2020 Freepik

Se despide una de las cadenas de comida rápida más populares del país: ¿Por qué se va Guzman y Gomez?

La cadena de comida rápida mexicana originaria de Australia confirmó el cierre definitivo de todos sus restaurantes en el país tras anunciar su salida total del mercado estadounidense. Aunque arribaron a tierra americana con mucha esperanza y planes de expansión, desde Guzman y Gomez reconocieron que las ventas no alcanzaron las expectativas y que sostener el negocio en el país requería mucho más tiempo y capital .

Según informó a través de su página web, cerró sus ocho sucursales ubicadas en el área de Chicago. Explicaron que el desempeño financiero en Estados Unidos no fue el deseado y que la creciente inflación de los últimos 12 meses empujaron los costos operativos y al mismo tiempo, sumaron competencia dentro del mercado de comida mexicana rápida.

Cierra todos sus locales y no volverá a atender a ningún cliente: ¿Cuál era la especialidad del restaurante?

Guzman y Gomez inició sus operaciones en Estados Unidos durante 2020. El objetivo era competir con gigantes como Chipotle Mexican Gril. No obstante, según reconoció la empresa, el modelo de expansión en suburbios y locales con autoservicio dificultaron que la marca se posicione ante el mercado .

Su especialidad era la comida rápida estilo mexicano, con productos célebres como burritos, tacos, quesadillas, nachos y bowls. Los platos eran preparados con ingredientes frescos y recetas inspiradas en la verdadera cocina callejera mexicana.

¿Qué pasa con los trabajadores?

El cierre también generó polémica entre trabajadores estadounidenses. Ex empleados iniciaron acciones legales contra la empresa al asegurar que fueron notificados del cierre sin el preaviso de 60 días que exigirían las leyes laborales locales para despidos masivos.

La cadena había logrado un importante crecimiento en Australia, Singapur y Japón, donde todavía mantiene operaciones y planes de expansión. De hecho, tras anunciar la salida de Estados Unidos, sus acciones subieron con fuerza en la bolsa australiana, ya que inversores interpretaron la decisión como una forma de frenar pérdidas y concentrarse en mercados más rentables.