Una reconocida cadena de supermercados de conveniencia anunció el cierre de 500 sucursales. La decisión forma parte de un ajuste estratégico en respuesta a cambios en el mercado y en los hábitos de consumo.

Las tiendas de conveniencia, famosas por estar abiertas las 24 horas y ofrecer productos básicos, bebidas y snacks, han sido un punto habitual para compras rápidas durante décadas en el país, convirtiéndolas en un símbolo del comercio minorista norteamericano.

El emblemático supermercado que cierra sucursales masivamente en Estados Unidos

La cadena que cerrará sus puertas es 7-Eleven, una red de tiendas de conveniencia dedicada a la venta de alimentos rápidos, bebidas, snacks, productos básicos y artículos de uso diario, conocida por su amplia presencia barrial y horarios extendidos.

La decisión fue tomada por su empresa controlante, Seven & i Holdings, el grupo empresarial propietario de la marca 7-Eleven. Es decir, Seven & i Holdings no es una tienda, sino la compañía matriz que administra y define las estrategias del negocio.

La compañía 7-Eleven cierra masivamente 400 sucursales en el país.

El plan contempla el cierre de más de 400 tiendas con bajo rendimiento, una cifra que en algunos informes se aproxima a las 500 sucursales si se incluyen ajustes adicionales dentro del proceso de reorganización.

¿La compañía se va del país permanentemente?

Entre los principales motivos aparecen la inflación, el aumento de costos operativos y la disminución de ventas de productos tradicionales como los cigarrillos, que durante años fueron clave para este tipo de comercios.

Además, los cambios en los hábitos de consumo y una menor circulación de clientes en ciertas zonas llevaron a la empresa a concentrarse solo en los locales más rentables y con mayor proyección.

Qué pasará con la cadena tras los cierres

A pesar del impacto del cierre masivo, 7-Eleven continuará operando miles de tiendas en todo el país. La estrategia apunta a fortalecer los locales que permanecen abiertos y renovar la oferta de productos.

La empresa busca adaptarse a un mercado más competitivo, con consumidores que priorizan precios, compras digitales y nuevas alternativas de conveniencia, marcando así una nueva etapa para una de las marcas más populares de Estados Unidos.