Cada vez falta menos para que Estados Unidos inicie su temporada de impuestos 2026 y, en ese marco, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene publicadas en su sitio web oficial la lista de penalizaciones que pueden imponerse cuando la declaración no se presenta de manera adecuada o los impuestos no se pagan como corresponde.

Así, una de las sanciones por las que alerta el organismo recaudador está relacionada con la precisión de los pagos adeudados y es conocida como “multa del pago insuficiente”.

Esta penalización se aplica cuando no se declaran todos los ingresos , por ende, el monto a pagar es menor al que realmente debería abonarse o cuando se reclaman deducciones o créditos para los que no se califica.

IRS repartirá multas puerta por puerta a quienes hagan mal esta operación

Cuando se determine que un contribuyente subestimó los impuestos que debe pagar y abonó menos de lo realmente necesario, IRS puede aplicar una sanción por imprecisión, ya sea a causa de negligencia - “no hacer un intento razonable por cumplir las leyes fiscales al preparar la declaración” - o por subestimación sustancial de la sanción.

Particularmente, en este último caso se castigará a quienes redujeron a propósito su obligación fiscal en un 10% o en 5,000 dólares, lo que resulte mayor.

Las empresas cuentan con reglas diferentes que pueden consultarse en el sitio web oficial de IRS.

El IRS impone diversas sanciones a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales adecuadamente. Foto: Archivo.

De cuánto será la multa a pagar en estos casos

“La penalización relacionada con la precisión es del 20% de la porción del pago insuficiente de impuestos que se atribuye a negligencia o incumplimiento de normas o regulaciones”, afirma la agencia tributaria. El mismo porcentaje aplica cuando se trata de subestimación de la renta.

En estos casos, IRS enviará un aviso por correo a todas las personas que deban pagar la multa con instrucciones a seguir.