La temporada fiscal en Estados Unidos vuelve a generar alertas entre millones de contribuyentes particulares. En un contexto de ajustes operativos y mayor presión administrativa , el Servicio de Impuestos Internos (IRS) refuerza su calendario oficial y endurece los plazos para presentar declaraciones de impuestos personales.

El foco está puesto en una fecha clave que todos los contribuyentes deben tener en cuenta. Superado ese límite, el organismo federal cambia el tratamiento de las presentaciones y activa restricciones que impactan directamente en los reembolsos de impuestos, uno de los puntos más sensibles para los hogares.

¿Cuál es la fecha límite que confirma el IRS y qué implica para los reembolsos de impuestos?

El IRS confirmó que el 15 de abril es la fecha límite oficial para que los particulares presenten su declaración anual de impuestos correspondiente al año fiscal 2025. A partir de ese día, el organismo no procesa reembolsos de impuestos vinculados a declaraciones que no hayan sido presentadas en tiempo y forma.

Esto significa que quienes envíen su declaración después del 15 de abril quedan fuera del circuito regular de reembolsos. El trámite puede quedar sujeto a demoras prolongadas, revisiones adicionales o directamente a la pérdida del derecho a cobrar el reintegro en los plazos habituales.

Qué pasa si no se presenta la declaración antes del 15 de abril

El IRS deja de procesar automáticamente los reembolsos.

La declaración puede quedar retenida para revisión manual.

Se exponen a multas, intereses y bloqueos administrativos.

El IRS confirmó que el 15 de abril es la fecha límite oficial para que los particulares presenten su declaración anual de impuestos. Fuente: Shutterstock

¿A quiénes afecta esta medida y qué deben hacer los contribuyentes particulares?

La confirmación del IRS afecta principalmente a personas físicas que presentan la declaración individual, incluidos trabajadores asalariados, jubilados y contribuyentes que esperan un reembolso. No aplica a empresas ni a otros regímenes especiales, que cuentan con calendarios diferenciados.

Para evitar problemas, el IRS recomienda presentar la declaración antes del 15 de abril, incluso si no se puede pagar el total adeudado. En esos casos, es posible solicitar una extensión para el pago, pero no para la presentación, que es la condición clave para mantener activo el derecho al reembolso.

Recomendaciones clave del IRS