En esta noticia

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que los contribuyentes que detecten errores en su declaración de impuestos deben presentar una declaración enmendada para corregir la información. Este procedimiento permite actualizar datos fiscales cuando hubo cambios o inconsistencias en la presentación original.

Atención.Oficial | El Gobierno embarga automáticamente las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos y extranjeros que demoraron este trámite
Alerta.Oficial y confirmado | Por decisión del Gobierno, advierten que todas las personas deben mantener las ventanas cerradas por mala calidad del aire

Todos los que hicieron mal este trámite deberán volver a presentar su declaración

El IRS indica que se debe presentar una declaración enmendada cuando existe un cambio en alguno de los siguientes elementos:

  • Estado civil para efectos de la declaración
  • Ingresos reportados
  • Deducciones reclamadas
  • Créditos fiscales solicitados
  • Dependientes incluidos en la declaración
  • Responsabilidad tributaria total

Si alguno de estos datos fue declarado incorrectamente, el contribuyente debe corregir la información.

El IRS exige que los contribuyentes presenten una declaración de impuestos enmendada cuando detectan errores en información clave. Fuente: Archivo.
El IRS exige que los contribuyentes presenten una declaración de impuestos enmendada cuando detectan errores en información clave. Fuente: Archivo.

Las multas y sanciones para todos los que no corrigen el error

Si un contribuyente detecta un error, pero no presenta una declaración enmendada, podrían surgir:

  • Ajustes automáticos por parte del IRS
  • Multas o intereses sobre impuestos adeudados
  • Solicitudes de información adicional

Por eso es recomendable corregir cualquier inconsistencia lo antes posible.