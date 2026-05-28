El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que los contribuyentes que detecten errores en su declaración de impuestos deben presentar una declaración enmendada para corregir la información. Este procedimiento permite actualizar datos fiscales cuando hubo cambios o inconsistencias en la presentación original.

Todos los que hicieron mal este trámite deberán volver a presentar su declaración

El IRS indica que se debe presentar una declaración enmendada cuando existe un cambio en alguno de los siguientes elementos:

Estado civil para efectos de la declaración

Ingresos reportados

Deducciones reclamadas

Créditos fiscales solicitados

Dependientes incluidos en la declaración

Responsabilidad tributaria total

Si alguno de estos datos fue declarado incorrectamente, el contribuyente debe corregir la información.

El IRS exige que los contribuyentes presenten una declaración de impuestos enmendada cuando detectan errores en información clave. Fuente: Archivo.

Las multas y sanciones para todos los que no corrigen el error

Si un contribuyente detecta un error, pero no presenta una declaración enmendada, podrían surgir:

Ajustes automáticos por parte del IRS

Multas o intereses sobre impuestos adeudados

Solicitudes de información adicional

Por eso es recomendable corregir cualquier inconsistencia lo antes posible.