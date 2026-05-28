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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que los contribuyentes que detecten errores en su declaración de impuestos deben presentar una declaración enmendada para corregir la información. Este procedimiento permite actualizar datos fiscales cuando hubo cambios o inconsistencias en la presentación original.
Todos los que hicieron mal este trámite deberán volver a presentar su declaración
El IRS indica que se debe presentar una declaración enmendada cuando existe un cambio en alguno de los siguientes elementos:
- Estado civil para efectos de la declaración
- Ingresos reportados
- Deducciones reclamadas
- Créditos fiscales solicitados
- Dependientes incluidos en la declaración
- Responsabilidad tributaria total
Si alguno de estos datos fue declarado incorrectamente, el contribuyente debe corregir la información.
Las multas y sanciones para todos los que no corrigen el error
Si un contribuyente detecta un error, pero no presenta una declaración enmendada, podrían surgir:
- Ajustes automáticos por parte del IRS
- Multas o intereses sobre impuestos adeudados
- Solicitudes de información adicional