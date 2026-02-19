El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos expone en su página oficial las repercusiones de recibir un levy notice y la importancia de establecer contacto inmediato con la agencia tributaria. Cuando el ente recaudador federal emite un aviso de posibilidad de embargo, esto implica que se podrá incautar legalmente los bienes de un contribuyente, tales como cuentas de ahorro, dinero en el banco, viviendas o cualquier otra propiedad. En tales situaciones, es crucial comunicarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción del aviso, ya que, de no hacerlo, los fondos serán confiscados para saldar la deuda. En caso de que el IRS determine que un embargo es la próxima acción debida, es importante tener en cuenta que puede embargar cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenezca o en la cual tenga interés, según lo afirma el organismo gubernamental. Cuando se recibe un aviso notificando la posibilidad de embargar una cuenta de ahorro o cualquier otro bien, es esencial comunicarse con la agencia al número que figura allí mismo para comenzar a trabajar en un plan conjunto que permita saldar el pendiente de manera alternativa. De no actuar en consecuencia, si el IRS decide aplicar la medida, puede confiscar los fondos de cuentas bancarias, incautar bienes, retener salarios e intervenir reembolsos. Los embargos podrían quedar sin efecto si se cumple alguna de las siguientes situaciones: