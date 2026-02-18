El 2 de agosto de 2027, se llevará a cabo un eclipse solar total que, según la NASA, tendrá una duración excepcional, superando los seis minutos de oscuridad plena en las áreas donde se podrá observar su totalidad. Este evento es considerado por los expertos como uno de los fenómenos más extensos y espectaculares del siglo. La NASA ha confirmado la magnitud de este fenómeno, lo que ha generado un gran interés en la comunidad científica y entre los aficionados a la astronomía. La duración del eclipse es un aspecto que lo distingue, prometiendo una experiencia única para quienes se encuentren en la trayectoria de la totalidad. El evento de 2027 abarcará una trayectoria que recorrerá países de Europa, África y Medio Oriente. A diferencia de otros eclipses recientes, aunque millones podrán observar el eclipse de forma parcial, la fase total, en la que la Luna oculta por completo al Sol, solo se experimentará dentro de una estrecha franja que atravesará diez naciones. Este corredor astronómico incluirá regiones de España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, convirtiendo al fenómeno en un atractivo tanto científico como turístico. Uno de los elementos clave que lo convierten en un espectáculo inusual es la posición de la Luna al momento del evento. Los astrónomos explican que el satélite estará en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, lo que provoca una cobertura solar más extensa y un oscurecimiento más prolongado. Esa particular alineación permitirá que la totalidad alcance una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos, un intervalo que supera por amplio margen al de eclipses recientes, como el registrado en abril de 2024, cuyo máximo fue de 4 minutos y 28 segundos. La trayectoria del eclipse abarcará más de 15.000 kilómetros, con un ancho aproximado de 258 km. A pesar de su extensión, representa únicamente un 0,5% de la superficie terrestre, lo que convierte a la zona de totalidad en un área exclusiva para aquellos que deseen presenciarlo en su máxima expresión. Entre los lugares más privilegiados para contemplar el fenómeno se encuentran ciudades como Tarifa en España, así como zonas costeras de Túnez y la región de Luxor en Egipto. En las redes sociales se ha difundido información que exagera la magnitud del eclipse, sugiriendo que el planeta quedará completamente a oscuras. No obstante, los expertos precisan que la experiencia no se asemeja a una noche completa, sino a un crepúsculo de 360 grados, un descenso temporal de la luz solar que es exclusivo del área donde se proyecta la sombra lunar. Algo similar podría ocurrir en los países dentro de la franja de totalidad de 2027, donde se anticipa un notable movimiento turístico, con observatorios y agencias de viaje organizando programas especiales. Para muchos latinoamericanos, este anuncio evoca recuerdos de eclipses históricos, como el que experimentó Costa Rica en 1991. Aquel día, gran parte del territorio quedó sumido en penumbra durante casi siete minutos, un evento que dejó una huella imborrable en toda una generación.