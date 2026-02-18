El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado un cambio en su política fiscal que afectará de manera directa a los adultos mayores. Esta medida introduce un beneficio de hasta U$S 6.000, vinculado a un trámite sencillo dentro de la declaración de impuestos que millones de ciudadanos deben presentar anualmente. A pesar de que el monto es considerable, solo podrán beneficiarse aquellos que cumplan con un requisito puntual. El Gobierno ha aclarado que el beneficio no se concede de manera automática, sino que depende de un paso específico. La nueva deducción se puede utilizar tanto si se opta por detallar los gastos como si se elige la deducción estándar. Además, es de carácter individual: las parejas que presentan en conjunto pueden acceder a un monto de hasta U$S 12.000. Este beneficio surge de la ley de reforma fiscal aprobada en julio, One Big Beautiful Bill Act, que establece una deducción adicional de hasta U$S 6.000 para contribuyentes de 65 años o más. Para poder beneficiarse de esta deducción, la persona debe marcarla en su declaración de impuestos federal correspondiente al año 2025 (que se presenta en 2026). Se trata de un trámite interno del formulario, sin necesidad de solicitud externa. Este nuevo beneficio se acumula con la deducción histórica para mayores y con la deducción estándar general. En total, un contribuyente mayor de 65 años puede deducir hasta U$S 23.750 y una pareja puede llegar a U$S 46.700. La deducción comienza a reducirse si el límite de ingresos supera U$S 75.000 en declaraciones individuales y desaparece al llegar a U$S 175.000. Para parejas, el recorte inicia en U$S 150.000 y se elimina desde U$S 250.000.