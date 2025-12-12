El Gobierno de los Estados Unidos delega las tareas administrativas de embargos al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Todos los contribuyentes que incumplen sus responsabilidades pueden enfrentar grandes consecuencias fiscales y percibir el congelamiento de sus cuentas bancarias y bienes.

Si bien un ciudadano cuenta con varias instancias para apelar previo a la ejecución del embargo, es importante tener en cuenta que se deberán saldar las deudas para finalizar los conflictos con la entidad fiscal.

Es oficial: IRS embarga las cuentas bancarias y los bienes de estas personas

La declaración de impuestos es uno de los documentos más importantes que todos los ciudadanos deben presentar cada año a las autoridades del IRS. Allí se especifican las ganancias del año fiscal previo, los bienes que una persona posee y los movimientos financieros que deben declarar. Este documento está acompañado de un pago que forma parte del trámite.

Si una persona no presenta dicho formulario o no procede a realizar el pago, IRS intentará comunicarse mediante diversas notificaciones previas a la emisión de un embargo. Se trata de una instancia de diálogo o espacio de resolución para que el contribuyente salde su deuda antes de consecuencias mayores.

IRS embarga a los contribuyentes que no cumplen con los plazos correspondientes de la declaración de impuestos. Fuente: Archivo.

Sin embargo, la entidad fiscal cuenta con un límite de avisos que envía. Por lo que si ya fueron demasiados, acorde a los criterios de los agentes, pueden proceder a enviar el Aviso Final de Embargo teniendo derecho a congelar cuentas bancarias e intervenir propiedades.

¿Cómo evitar que IRS embargue mis bienes?

La forma más sencilla y eficaz de evitar problemas con el IRS es cumpliendo con la presentación de la declaración de impuestos en los plazos establecidos. Pero, también existen alternativas para quienes no lograron cumplir con este trámite.

Otras alternativas para evitar un embargo son:

Pedir un plan de pagos : El organismo suele aceptar acuerdos mensuales y, mientras el plan esté activo, no avanza el embargo.

Solicitar un aplazamiento por dificultad económica : Si demuestras que no puedes pagar ahora, pueden suspender temporalmente la cobranza.

Enviar una declaración estimada si te faltan documentos : Es mejor presentar algo corregible que no presentar nada.

Responder de inmediato a cualquier aviso : Ignorar cartas acelera el proceso de embargo.

Considerar una oferta de transacción : En casos extremos, puedes pedir liquidar la deuda por un monto menor si demuestras incapacidad real de pago.

Mantener actualizadas todas las presentaciones: Aunque adeudes años anteriores, presentar las declaraciones pendientes evita que el organismo te considere en incumplimiento total.

¿Cómo puedo saber si una persona será embargado por IRS?

Una persona puede saber si está en riesgo de embargo revisando las notificaciones oficiales que envía el Servicio de Impuestos Internos. Antes de avanzar con una medida de cobro forzoso, el organismo remite varias cartas que muestran el monto adeudado, los intentos de cobro y, por último, un aviso final. Ese aviso final es la señal de que el embargo puede aplicarse en cualquier momento si no hay respuesta.

También es posible verificar el estado de la deuda en la cuenta personal en línea, donde aparecen saldos pendientes, acuerdos activos y advertencias sobre cobros forzosos. Ante cualquier duda, la persona puede llamar al organismo o consultar si el empleador o el banco recibieron notificaciones, algo que sucede cuando el proceso está muy avanzado.